民眾黨權力結構洗牌！「雙北年輕世代」6人全當選　盼2026納地方聲音

▲民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，屬於「雙北年輕世代」勢力的台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒成功當選，且推派的其他人馬也都選上。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨19日下午舉辦黨代表大會，並選出新任中央委員、中評委，預計2月1日正式就任，此次可說是由雙北市議員組成的「雙北年輕世代」大獲全勝，推出的所有人馬全部當選。成功選上中央委員的新北市議員陳世軒、台北市議員「學姊」黃瀞瑩，提到最希望可以做的就是「穩住民眾黨」，讓2026年九合一選舉融入地方聲音。

民眾黨19日於黨代表大會中選出新任中央委員、中評委，任期將自2025年2月1日起至2027年1月31日止；而當選的中央委員名單，由組織部副主任林昭印37票為最高票，其次依序為36票許正憲、35票陳世軒、35票江和樹、31票蔡壁如、30票李彥慶、29票黃瀞瑩、29票葉國文、28票孫正華。

民眾黨主要分為3大勢力，分別為「黨中央派」、「蔡壁如派」和近期新誕生的「雙北年輕世代」，其中「雙北年輕世代」為最大黑馬，此次選舉各推3人選中央委員、中評委，而且全數當選，包括中央委員陳世軒、黃瀞瑩、李彥慶，以及中評委陳宥丞、簡幸甫、廖志杰。

針對第一次參選就當選，而且票數並不低？陳世軒於會後受訪時表示，非常感謝所有黨代表，不管有沒有投給他們，都非常的感謝，「我們都是出身基層的民意代表，希望可以有效將基層聲音反應給中央，這對於民眾黨未來一段時間來說，是相當重要的事。」

陳世軒提及，展望2026年選舉，民眾黨一定要融入地方聲音打出漂亮選戰，希望可以貢獻自己的經驗，幫助民眾黨在2026打出漂亮一仗。黃瀞瑩指出，感謝黨代表的支持與照顧，每一票對他們而言都是前進動力，近期勤走基層時，在市場裡聽取許多民意，「希望2026民眾黨可以因為有我們變得更好」。

由於此次中央委員名單變動不小，是否代表基層期待民眾黨更加年輕化？黃瀞瑩回應，因為馬上要面對2026、2028挑戰，很多人對於雙北議員這2年在地方經營上，有一定的信心，也代表黨代表們希望議員將基層、務實選舉經驗，以及勝選經驗傳承給中央，「我們年輕世代最希望可以做的，就是穩住民眾黨」。

陳世軒也認為，黨務是一棒接一棒，非常感謝過去2屆中央委員貢獻所長，而對他與黃瀞瑩來說，兩人有實戰經驗，這也是民眾黨過去比較缺乏的，希望未來可以有更多經驗分享，落實與深耕地方。

由於2月15日要補選民眾黨主席，外界認為陳世軒曾在蔡壁如辦公室工作過，但現在又跟黃國昌關係良好，所以有點兩難？陳世軒直言，今天看到所謂地方人士稱他變「夾心餅乾」，但「沒有什麼夾不夾心」，這2人都是他非常敬重的政治前輩，自己跟所有黨員一樣，期待看見公正公開且充分表達政見及想法，大家最後絕對會有心理所屬的對象。

此外，當選中央委員第一高票、被視為「黨中央派」的林昭印也於會後受訪，後排則站了一排黨代表相挺。林昭印說，這代表黨內改革力量的聲音非常大，因為自己算是素人參政，現在能拿到第一高票，非常感謝所有夥伴的幫忙與支持，也代表大家堅定支持前主席柯文哲、未來民眾黨改革的決心。

由於後方站著以桃園為主的黨代表，被問到是否要挑戰2026議員選舉？林昭印認為，「成功不一定要在我。」今天除了桃園黨代表以外，還有很多投給他的黨代表好友們，未來不管是在各縣市，都希望能做到「相信制度、別相信個人」，將民眾黨形象重新捍衛回來。

▼屬於「黨中央派」的林昭印為此屆中央委員第一高票。（圖／記者周宸亘攝）