AI時代已來！你的網路撐得住嗎？　掌握效率升級秘訣「穩定才是快」

▲要享受各種網路應用為生活帶來的便利與效率，家中網路給不給力很重要。（圖／取自免費圖庫pixabay）

消費中心／綜合報導

現代人早已離不開網路，在家連網就能工作、學習或享受娛樂生活，例如追劇、購物、打Game、視訊會議或看直播…等。而未來隨著生成式AI的演進，網路體驗預期將更趨於智慧且個人化，要能順暢地享受各種網路應用帶來的便利與效率，家中網路給不給力就很重要了！此外，當家中還有其他成員要同時使用網路時，穩定高速的網路更可確保彼此不用互搶頻寬、滿足各自需求。

目前家用寬頻仍是台灣民眾在家中上網的主要工具，從工作、學習、娛樂到家務雜事(如：智慧家電)…等，隨著生活中大小事都得靠網路，說網路品質等同生活品質一點也不誇張，當然對家用寬頻服務的要求也隨之攀升。根據東方線上消費者研究集團在今(2024)年公布的「消費者網路使用行為與滿意度調查」就指出，高速網路近年已成為家中新標配，家用寬頻下載頻寬大於100M的用戶比例已從55.6% (2023年)提升至60.6%(2024年)，其中以300M（含）以上的用戶增長7%最為顯著；目前使用300M（含）以上的高網速用戶，超過六成（61.9%）仍有意願升級至更高的下載頻寬，如500M或1G。

▲東方線上「2024年消費者網路使用行為與滿意度調查」，統計家用寬頻用戶下載網速變化與高網速用戶升速意願。（圖／翻攝自東方線上官網）

除了下載頻寬的提升，調查更發現，如「下載檔案」、「上傳檔案」、「使用網路硬碟備份或分享資料」以及「遠端監控攝影機的使用」等，這些依賴上傳頻寬的活動比例較去(2023)年有明顯成長，並且上傳頻寬也會影響到下載速率的表現，上傳頻寬的重要性不容忽視。而目前家用寬頻業者中，中華電信HiNet光世代領先業界，提供多規格的雙向對稱頻寬，如：雙向300M、500M、1G，上傳下載一樣快，能輕鬆應付各種需求，多人使用也能享受順暢的飆網體驗。

再高的速率，如果常常斷線、卡到爆也是白搭，有高達90%的受訪者認為「網路穩定性」才是選擇家用寬頻業者最重要的考量因素，因此網路品質一決勝負的關鍵就在於「穩定度」。那麼究竟哪一家業者才是消費者心中的首選呢？東方線上的調查為大家揭曉了答案，HiNet光世代身為家用寬頻領導品牌，在網路穩定度、上傳下載速度、客戶服務、障礙解決速度、信賴度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌 、推薦度、品牌擁護率等方面都獲得第一名的高度肯定！

▲事事靠網路的生活，穩定高速的網路是提升效率的關鍵。（圖／Pexel）

家裡有網路死角，訊號總是時有時無，讓人抓狂嗎？這時候搭配中華電信「Wi-Fi 全屋通」，可以有效大幅提升家中無線網路涵蓋範圍，由中華電信工程師到府評估，根據家中坪數、隔間配置設備，不論待在客廳或房間等任何角落，都能享有穩定高速的無縫上網體驗，並且透過月租方式，沒有設備採購成本與維護問題，還有24小時客服專線提供專業服務與安心保障。

網路固然方便，但也潛藏著不容忽視的風險，中華電信提供豐富的資安防護加值服務，如：防駭守門員、色情守門員等，從機房端攔阻駭客和釣魚網站、降低被駭風險，家長還能防範孩童瀏覽不當內容。申請HiNet光世代300M(含)以上頻寬更免費提供上網守衛及頻寬分流服務，為全家打造安全可靠的上網環境。

現在申請HiNet光世代「速在必行3.0」方案，雙向對稱頻寬1G家用型每月1,299元，立即享受雙倍精采數位生活，兩年可省下14,400元，還有Wi-Fi全屋通月租0元優惠，新申請或升速客戶再享加碼好禮多選一，Netflix高級版贈兩個月(首年最高省1,530元)、Hami Video電視運動館首年0元、防駭守門員兩年0元或Hami Point 1200點，限時優惠，把握升級機會，暢享安全高速穩定的網路生活！