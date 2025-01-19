過年還沒到！她先花46萬買超商福袋塞爆房間　震撼照曝光

▲整間房間都被紙箱塞滿。（圖／翻攝臉書 全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區，下同）



圖文／CTWANT

過年前，各大品牌都出了福袋，有位網友分享她早早備貨，過年還沒到，就先花了46萬給某間超商，整間房間都被紙箱塞滿，商品有托特包、毛毯、貓屋等，網友看到照片後，紛紛傻眼直言是「大大戶」。

該名網友於日前在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文指，過年還沒到，她花了46萬買超商福袋，客戶、家人送完禮還剩下一堆，「幸好這個房子不用住人」，在照片中可看到，紙箱塞滿整個房間，還疊得相當高，商品有托特包、毛毯、貓屋等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但她也表示，明年想改投入另一間超商的懷抱，因為這次拿到的福袋，其中知名品牌出的貓屋，她以為會給顏色各半，結果全部都是藍色，讓她有些失望。

照片一出，網友紛紛傻眼直言是「大大戶」、「46萬？狂人，respect」、「一定是大老闆，要送禮都這麼闊」，也有人好奇「為何會花這麼多錢買這些？」有人猜是為了抽獎。

原PO則表示「因為那幾天沒事做無聊就開始訂貨，然後我不抽抽獎券的，因為知道不會是我抽到大獎」。

延伸閱讀

▸ 男星喊「老婆不做早餐就會偷吃猛男」 網怒轟：是退化成巨嬰嗎

▸ 男花889萬買房 7年後驚見地下室才知「原屋主沒搬走」！法院判決超意外

▸ 原始連結