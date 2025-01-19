折手指關節會變粗？醫曝「50年親證後果」...2情況要就醫

▲醫師表示，折手指並不會增加手指變粗或關節炎風險。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少人愛折手指，聽到「啪」一聲十分舒爽，長輩也會說別折了，指節會越來越粗，還會關節炎。對此，復健科醫師王思恒說，折手指跟關節炎、手指變粗沒直接關聯，不過如果會痛或是關節變形還是要就醫。

王思恒在臉書「一分鐘健身教室」發文，「關節聲音主要來自於關節內的液體『滑液』，它在保護關節的同時，也潤滑關節運動。當我們拉扯或施力於關節時，滑液壓力會降低，形成小氣泡（專業術語叫「氣穴現象」）。這些氣泡的形成或瞬間破裂，會釋放能量，產生聲響。有趣的是，有些科學家還爭論這聲音到底是氣泡形成還是破裂造成的，但可以確定的是：它不是骨頭碰撞的聲音哦！」

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至於到底傷不傷手，王思恒解釋，「很多人擔心經常折關節會導致骨關節炎，也就是指節腫大，而且會僵硬疼痛的關節退化性疾病。但研究顯示，這種擔心似乎有點過度。」

王思恒說，「多項研究發現，爆關節和關節炎之間沒有顯著關聯。例如，一項研究比較了每天習慣爆關節的人與從不爆關節的人，結果顯示這兩組人在關節炎發生率上幾乎沒有差異。」

王思恒表示，「一位醫生堅持用左手每天爆關節，右手則不爆，持續了50年。結果發現，兩手的關節健康狀況幾乎一樣！」他強調，折手指對健康無重大危害，但如果痛或不適，或是關節有異常變形，要立即尋求專業醫療意見。

復健科醫師李薇在節目《健康多1點》也指出，折手指不會讓手變粗，也不會退化性關節炎，如果只是習慣那沒問題，不過如果手指或肌肉太緊，甚至有關節腫大等，要特別注意。

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