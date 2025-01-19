對中美關係未來「謹慎樂觀」　美學者：必須找到防止兩軍開戰方法

▲隨著川普二次回歸，美學者對於中美關係未來發展「謹慎樂觀」。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）將於當地時間20日宣布就職，之後將為中美關心帶來什麼樣新變化？美國維吉尼亞大學教授、資深中美關係專家何漢理（Harry Harding）日前出席一場論壇指出，未來全球政治持續為中美關係帶來不確定性，如何透過有效溝通控管分歧是最大關鍵，同時「展望未來」，他依然對中美關係的未來保持「謹慎樂觀」，但也呼籲必須找到

大陸復旦大學美國研究中心與美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心、CAPRI USA基金會聯合舉辦「穿越動蕩時期：未來四年的中美關係」研討會。

《澎湃新聞》報導指出，美國維吉尼亞大學教授、資深中美關係專家何漢理（Harry Harding）出席時表示，「儘管中美關係充滿挑戰，但其韌性不容忽視。正是這種韌性，使兩國關係在經歷挫折後能夠反彈，甚至找到新的合作契機。」中美關係的「韌性」來源是兩國深厚的經貿依存與長期的歷史聯繫，另一來源是雙方對重大衝突的本能規避能力。

何漢理也提到，「中美之間的衝突風險，更多來自誤解和誤判，而非根本性的敵對。」過去雙方在貿易、網路安全等領域都曾找到合作的可能性，而在應對全球性挑戰如氣候變化和公共衛生時，中美仍有巨大的合作潛力。

何漢理坦言，當前的全球政治環境加劇了中美關係的不確定性。從俄烏衝突到印太地區的戰略競爭，國際秩序正在經歷深刻調整，而這一變化反過來增加了中美之間的摩擦風險。「兩國的分歧顯而易見，但如何通過有效的溝通和機制管理這些分歧，將決定未來的走向。」

談及對於中美兩國未來發展，何漢理表示「謹慎樂觀」。他認為，就像最初的冷戰，（美蘇）相互毀滅的可能性是如此之大，還是很有信心可以避免一場戰爭。

他進一步說。現在（中美）兩軍之間的平衡並非絕對平等，如果人們更加理性地看待這個問題，雙方都不會希望它（中美間的緊張局勢）升級到很嚴重的程度，關鍵在於必須找到防止兩軍全面開戰的方法。

何漢理還是相當樂觀表示，「我們可以避免這種情況。我認為世界其他國家也不希望看到這種情況。兩國的朋友和盟友都會努力確保（中美間緊張）事態不會發展得太過分。」

「只要兩國領導層保持溝通，不斷尋找合作領域，中美關係的韌性將繼續展現。」何漢理特別提到，規則的制定和信任的重建將是未來四年的關鍵。「中美不必也不應成為零和博弈的對手，而應努力找到合作與競爭的平衡點。」