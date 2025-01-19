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加薩戰後重建！傳川普團隊考慮遷出部分加薩居民　可能安置國曝光

▲▼ 加薩。（圖／路透）

▲川普團隊正在考慮加薩戰後情勢。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加薩停火19日當地上午喊卡之後，何時重啟生效尚不得而知。NBC NEWS披露，美國候任總統川普團隊正在思索加薩戰後情勢，考慮重建加薩走廊期間，把一部分加薩難民暫時遷出至其他國家，而印尼是正在討論的可能安置地點之一。

川普過渡政府官員認為，「如果我們不幫助加薩人，如果我們不改變他們的生活，如果我們不給他們希望，就會爆發叛亂」。在以哈停火協議談判進行之際，川普團隊正在尋找長期解方，如何重建加薩走廊的問題依舊存在，以及加薩的巴勒斯坦人該被重新安置到何處。

依據過渡政府官員的說法，印尼是可能的安置國之一。只不過還不清楚川普政府當中有多少人認真思索過這個問題，且就連加薩人是否願意配合重新安置也不得而知。遷出安置的想法在巴勒斯坦人與阿拉伯人之間引發爭議，許多人認為，這是迫使他們離開家園的第一步。

加薩停火協議總共分為3階段，第一階段原定19日開始，為期6周，哈瑪斯釋放33名人質、以色列釋放上千名巴勒斯坦囚犯，第二階段談判將會在第一階段期間進行，預料釋放更多人質與以軍撤出加薩，第三階段目標在於結束戰爭並重建加薩。

2023年10月7日，哈瑪斯大舉入侵以色列，造成以色列約1200人喪命、約250人被劫持至加薩當作人質。隨後以色列對加薩地帶發動報復性反擊，造成逾4.5萬人死亡，且死者大多是婦孺。

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