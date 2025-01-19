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川普上任前專訪！驅逐移民是首要任務　聚焦TikTok、野火、中東問題

▲▼川普將於當地時間20日就職美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在20日就職美國總統前接受NBC採訪，宣布了他上任後的首要施政方針。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國當選總統川普將於美東時間20日宣誓成為第47任總統。最近，他在接受NBC的電話採訪時，闡述了幾項他上任後的施政重點，其中包括大規模驅逐非法移民、視察洛杉磯野火災區，以及延長TikTok禁令等。此外，他還談及了當局對就職典禮的安排與中東和平協議的進展。

川普就職美國總統。（圖／路透社）

▲川普將在20日再度宣誓上任。不同的是，他這一次的就職典禮將改至室內進行。（圖／路透）

極地渦旋擾就職！川普改至室內宣誓上任

受極地渦旋影響，氣象預測顯示，華府20日當天的氣溫最低將下探攝氏零下14度，還伴有刺骨寒風。為了保障與會者的安全與舒適，避免極端低溫對人群造成影響，川普17日宣布將原定於戶外舉行的就職典禮改至國會大廈圓形大廳舉行。

川普表示，他對於不在戶外舉行就職典禮感到慶幸，「我認為我們做出了正確的決定，因為當天的天氣真的很糟，我認為這對很多人來說都很危險。」與此同時，川普透露，他的就職演說主題將聚焦於「團結、公平與力量」，而被改到第一資本體育館舉行的室內總統就職遊行「實際上會很漂亮」。

▲▼ 美墨邊境。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普表示，他上任後將展開美國史上最大規模驅逐移民行動。（圖／達志影像／美聯社）

川普：大規模驅逐移民是上任後首要行動

川普重申，大規模驅逐非法移民是其施政的首要任務。他強調，行動將快速展開，但未透露具體城市或規劃細節，僅表示驅逐對象將集中在罪犯，以保障國家安全。與此同時，川普也提及了自己上任後將簽署的行政命令，相信自己簽署的行政命令數量「將是個創世紀的數字」，差不多會在100個左右。

▲▼TikTok。（圖／CFP）

▲川普將在20日宣布是否將為TikTok提供90天的寬限期。（圖／VCG）

TikTok禁令期限到！　川普考慮暫緩90天

中國企業字節跳動旗下的短影音平台TikTok，此前被拜登政府下達了「不賣就禁」法令，而相關禁令即將在19日生效。由於19日正逢美國職權交接之時，拜登總統明確表示不會對TikTok執行相關禁令，執行工作將由川普政府決定，不過TikTok還是在19日日禁令正式生效前，突然向美國約1.7億用戶發布暫停服務通知，顯示TikTok已自行在美國下架。

川普接受NBC專訪時透露，他正考慮為TikTok提供90天的寬限期，並展開進一步評估，以確保解決方案的妥善性，並強調禁令的執行將取決於後續觀察與談判結果。他補充，自己可能會在上任的20日當天正式宣佈相關決定。

▲▼洛杉磯野火,洛杉磯大火。（圖／路透）

▲川普下周將前往洛杉磯視察野火災情。（圖／路透）

洛杉磯野火燒不停！　川普下周前進災區視察

川普透露，自己將在下個周末前往洛杉磯視察野火造成的災情，並表示將從不同的角度處理相關問題，包括調整水資源分配政策。川普表示，他原本想要更早前往災區，但考慮到以總統身份到訪更為合適，因此才拖到了現在。

▲▼ 加薩。（圖／路透）

▲川普希望促進以哈停火。（圖／路透）

以哈簽署停火協議　川普：樂見其成

已開戰長達15個月的以色列和哈瑪斯，此前在17日達成了停火協議。對此，川普表示自樂見其成，並支持以色列總理納坦雅胡的行動。他強調，美國的角色將透過推動「尊重與好政府」來確保停火的持續，並期待未來與納坦雅胡的會談，進一步促進和平。

以色列19日在停火協議生效前夕，突以哈瑪斯未提交獲釋人質名單為由，宣布延後停火，讓原本即將在台灣時間19日下午2時30分正式生效的停火協議落空，目前外界仍在觀望拜登政府與川普的反應。

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