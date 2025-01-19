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新北翁凌晨穿越馬路被撞倒地　又遭3車輾過！卡小黃底部慘死

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區員山路一帶今天（19日）凌晨3時許，一名8旬老翁穿越馬路時，遭酒駕騎乘微型電動車的印尼籍移工擦撞倒地，移工離開報案時，倒在地上的老翁又遭貨車及2輛計程車連續輾過，最後老翁卡在計程車底部，救出時已明顯死亡並未送醫。目前警方依過失致死罪，將4名駕駛移送偵辦。

▲洪姓老翁過馬路遭酒駕的諾男擦撞倒地，隨即又遭貨車及計程車輾過身亡。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲洪姓老翁過馬路遭酒駕的諾男擦撞倒地。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，獨居在新北中和員山路一帶的87歲洪姓老翁，今天凌晨打給女兒，表示要外出散步，隨即獨自出門，步行穿越員山路時，疑似天色昏暗，遭印尼籍24歲諾姓男子騎微型電動車擦撞倒地，由於諾男不善中文，急忙地離開現場，前往200公尺處的派出所，比手畫腳地向警方報案，警員隨即趕往現場。

沒想到在諾男離開報案期間，準備到市場送貨的24歲陳男行經該處，未注意倒在地上的洪翁，直接將其輾過，隨即停車在路旁查看，但行駛在後方，駕駛計程車載客的62歲李男及52歲黃男，也未發現倒在地上的老翁接連輾過，最後卡在黃男所駕駛的計程車底，2輛計程車上的乘客，嚇得連忙搭乘其他車輛離開。

▲洪姓老翁過馬路遭酒駕的諾男擦撞倒地，隨即又遭貨車及計程車輾過身亡。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消將卡在車底洪姓老翁救出，但已頭顱破裂明顯死亡。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方通至消防人員前來，將卡在車底的老翁救出，但已頭顱破裂、四肢骨折明顯死亡，警方隨即對肇事的4人進行酒測，發現起初擦撞老翁的諾男，酒測值達0.22 mg/L，將依公共危險罪送辦，其餘3人皆無酒駕，詢後警方將先後肇事的陳男、李男及張男等4人，分別依過失致死罪移送新北地檢署偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲洪姓老翁過馬路遭酒駕的諾男擦撞倒地，隨即又遭貨車及計程車輾過身亡。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲2輛計程車接續經過，未發現倒在地上的洪姓老翁。（圖／記者陸運陞翻攝）

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