春節就醫不便　南投縣10家醫院維持穩定門診及住院服務

▲南投縣醫療衛生服務春節不打烊。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局為因應民眾於年節期間就醫不便問題，照例協調全縣10家醫院維持穩定門診及住院服務：除生產醫院接生業務不中斷，縣內7家急救責任醫院在春節期間也持續提供24小時急診醫療服務，讓民眾安心過好年。

縣府衛生局提醒，多數醫院小年夜(1月27日)維持正常門診，除夕(1月28日)至初四(2月1日)有部分春節特別門診開診，直至初六(2月3日)開始恢復正常門診，就醫請前先查詢「南投縣114年春節期間各醫院門、急診時間表」，或逕洽10家醫院網站查詢門診時間。

春節連假返鄉出遊人流增加，衛生局也在全縣熱門旅遊景點布建救護站：包括魚池鄉的日月潭緊急醫療救護站、清境地區假日緊急醫療救護站、合歡山雪季松雪樓假日緊急醫療救護站，另於水里鄉設置24小時急診救護站，提供鄰近居民緊急醫療服務。

春節期間本縣各醫療院所急、門診服務查詢路徑：1. 縣府衛生局網頁/最新消息/本縣114年各醫院春節門診時間表；2. 中央健康保險署網查詢頁(首頁/健保服務/健保醫療服務/院所查詢/服務時段查詢)，或透過手機下載中央健康保險署「全民健保行動快譯通APP」，直接輸入院所名稱或依需求選擇縣市、鄉鎮市區、診療科別或診療時段等條件，即可查詢該院所開診情形；3. 健保署免付費開診查詢專線0800-030598，春節期間每日上午9時至下午5時。

衛生局另提醒持有慢性處方箋之民眾，若慢箋藥用完時間落在春節期間1月25日至2月1日者，自1月15日起已可回診，請醫師處方給藥或至健保特約藥局領取下個月用藥。

#春節期間其他服務查詢管道：

1.行政相驗請洽詢本縣各鄉鎮市衛生所或衛生局。

2.水里鄉急診救護站24小時提供服務，連絡電話049-2770079#110。

3.日月潭緊急醫療救護站，每日早上8時至晚上8時，連絡電話049-2850115。

4. 清境地區假日緊急醫療救護站，國定假日與星期例假日前一天晚上8時至收假日晚上8時，連絡電話049-2802507。

5. 合歡山松雪樓假日緊急醫療救護站，國定假日與星期例假日當天早上8時至收假日下午8時 (雪季期間每年1月1日至3月2日)