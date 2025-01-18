哈佛研究發現「吃加工紅肉易失智」　專家推薦替代品風險大降

▲研究指出食用加工紅肉過多恐增加罹患失智症機率。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

《神經病學》（Neurology）一項最新研究發現，常食用培根、熱狗等加工肉品的人，可能導致大腦功能退化，增加罹患失智症的機率。

時代雜誌報導，美國布萊根婦女醫院（Brigham and Women’s Hospital）和哈佛醫學院共同進行的一項大規模研究，透過研究超過13萬名美國成年人的飲食習慣，長期大量攝取加工肉品，可能提高14%罹患失智症的機率。

研究顯示，食用加工紅肉與失智風險呈正相關，攝取量越高，風險越大，最高可達14%。然而，要達到高風險，每日加工肉品攝取量只需約63.75克，相當於2片培根、1片半臘腸或1根熱狗。低風險組則每日攝取量低於25克。

研究作者丹尼爾．王（Daniel Wang）指出，紅肉可能會加速大腦老化。研究中引用理論表示，加工肉品中的高飽和脂肪和鈉含量會增加罹患心臟病、糖尿病和高血壓的風險，進而對大腦造成損害。

基於上述研究結果，另一項理論認為，加工紅肉在分解過程中產生的某些化合物，可能促使大腦累積類澱粉蛋白，造成罹患失智症的風險提高，此外，加工肉品中常見的亞硝酸鹽，也被認為可能損害DNA，進而導致腦細胞受損。

研究顯示，用堅果、豆類或魚類取代加工紅肉，有助降低失智症風險。其中，用魚類取代效果最顯著，可降低28%；而用堅果或豆類取代，則可降低19%；若以雞肉取代，也能降低16%的風險。



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