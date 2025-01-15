青少女梅毒暴增53倍！疾管署曝3因素：性行為年齡降、交友軟體熱

▲國內青少女染梅毒持續增加，可能和年輕族群性行為年齡層下降、網路交友興盛等相關，示意圖非當事人。（圖／翻攝pakutaso）

記者洪巧藍／台北報導

國教盟指出，國內青少女感染梅毒於10年內增加53倍，呼籲政府介入。疾病管制署今（15）日表示，我國梅毒、淋病確診通報病例數增加，可能有三大原因，在年輕族群性部分主要因為觀念較以往開放，性行為年齡層下降，且交友軟體或網路可以快速地連繫彼此等。目前已經和教育部等單位合作針對年輕族群積極衛教宣導。

根據疾病管制署統計，國內梅毒確診個案過去10年來，每年確診個案從7千餘人增長到逼近萬人，期間僅有2020年因新冠疫情爆發有明顯下降，從2021開始又恢復到年增逾9千例個案，到2023年該年新增9941例創下新高，而去（2024）年新增9741例略有下降，但是年輕族群15~24歲通報梅毒個案仍然上升。

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且根據疾管署先前資料，女性感染人數雖相對較少，但增加幅度卻明顯高於男性，以2023年為例，女性梅毒新增1,862人，較2022年1,535人，上升21%。疾管署副署長曾淑慧表示，我國梅毒確診通報病例數增加，經疫情調查結果顯示，主要感染傳播途徑為不安全性行為，分析可能有三大原因：

1.年輕族群性觀念較以往開放，性行為年齡層下降，且交友軟體或網路可以快速地連繫彼此。

2.醫療院所陸續加入愛滋病毒暴露前預防性投藥( PrEP )計畫，醫療院所於風險族群加入PrEP計畫前，會進行增加風險族群性傳染病(含梅毒、淋病)篩檢，進而增加風險族群性傳染病通報量。

3.COVID-19疫情趨緩，民眾性活動及就醫行為增加，醫療門診恢復常態，故篩檢及通報量皆增加。

曾淑慧指出，為落實國內梅毒及淋病防治，除持續嚴密進行梅毒及淋病疫情監測，也積極推動與執行性健康友善門診醫療品質提升計畫，與家庭醫學醫學會、泌尿科醫學會、婦產科醫學會及感染症醫學會等專業醫學會合作，編訂淋病等性傳染病防治及臨床診治指引。

在一般民眾方面，曾淑慧表示，透過多元管道進行衛教宣導，結合社群媒體宣導，藉由Facebook、IG、LINE、疾管家「性健康友善資源地圖」等管道提供梅毒及淋病防治資訊；另持續與國民健康署及教育部等共同合作，強化梅毒、淋病等性傳染病防治及安全性行為教育宣導，請教育部強化辦理校園性教育及性傳染病防治宣導，提升青少年自我保護知能。

疾管署呼籲，梅毒及淋病雖屬可治癒疾病，但是無法終身免疫，只要有不安全的性行為，不論是陰道交或口、肛交等，都有可能感染性傳染病。由於性傳染病症狀不一定明顯，預防性傳染病最重要的是做好預防措施，包括：全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液、有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療；孕婦須定期產前檢查，及早發現及早治療，降低感染先天性梅毒風險。

疾管署也提醒，一旦確診，務必提醒配偶或性伴侶也接受篩檢及治療，避免乒乓感染(意指像打乒乓球一樣來回重複感染)，多管齊下才能有效的預防感染性傳染病。