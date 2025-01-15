　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

青少女梅毒暴增53倍！疾管署曝3因素：性行為年齡降、交友軟體熱

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲國內青少女染梅毒持續增加，可能和年輕族群性行為年齡層下降、網路交友興盛等相關，示意圖非當事人。（圖／翻攝pakutaso）

記者洪巧藍／台北報導

國教盟指出，國內青少女感染梅毒於10年內增加53倍，呼籲政府介入。疾病管制署今（15）日表示，我國梅毒、淋病確診通報病例數增加，可能有三大原因，在年輕族群性部分主要因為觀念較以往開放，性行為年齡層下降，且交友軟體或網路可以快速地連繫彼此等。目前已經和教育部等單位合作針對年輕族群積極衛教宣導。

根據疾病管制署統計，國內梅毒確診個案過去10年來，每年確診個案從7千餘人增長到逼近萬人，期間僅有2020年因新冠疫情爆發有明顯下降，從2021開始又恢復到年增逾9千例個案，到2023年該年新增9941例創下新高，而去（2024）年新增9741例略有下降，但是年輕族群15~24歲通報梅毒個案仍然上升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

且根據疾管署先前資料，女性感染人數雖相對較少，但增加幅度卻明顯高於男性，以2023年為例，女性梅毒新增1,862人，較2022年1,535人，上升21%。疾管署副署長曾淑慧表示，我國梅毒確診通報病例數增加，經疫情調查結果顯示，主要感染傳播途徑為不安全性行為，分析可能有三大原因：

1.年輕族群性觀念較以往開放，性行為年齡層下降，且交友軟體或網路可以快速地連繫彼此。

2.醫療院所陸續加入愛滋病毒暴露前預防性投藥( PrEP )計畫，醫療院所於風險族群加入PrEP計畫前，會進行增加風險族群性傳染病(含梅毒、淋病)篩檢，進而增加風險族群性傳染病通報量。

3.COVID-19疫情趨緩，民眾性活動及就醫行為增加，醫療門診恢復常態，故篩檢及通報量皆增加。

曾淑慧指出，為落實國內梅毒及淋病防治，除持續嚴密進行梅毒及淋病疫情監測，也積極推動與執行性健康友善門診醫療品質提升計畫，與家庭醫學醫學會、泌尿科醫學會、婦產科醫學會及感染症醫學會等專業醫學會合作，編訂淋病等性傳染病防治及臨床診治指引。

在一般民眾方面，曾淑慧表示，透過多元管道進行衛教宣導，結合社群媒體宣導，藉由Facebook、IG、LINE、疾管家「性健康友善資源地圖」等管道提供梅毒及淋病防治資訊；另持續與國民健康署及教育部等共同合作，強化梅毒、淋病等性傳染病防治及安全性行為教育宣導，請教育部強化辦理校園性教育及性傳染病防治宣導，提升青少年自我保護知能。

疾管署呼籲，梅毒及淋病雖屬可治癒疾病，但是無法終身免疫，只要有不安全的性行為，不論是陰道交或口、肛交等，都有可能感染性傳染病。由於性傳染病症狀不一定明顯，預防性傳染病最重要的是做好預防措施，包括：全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液、有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療；孕婦須定期產前檢查，及早發現及早治療，降低感染先天性梅毒風險。

疾管署也提醒，一旦確診，務必提醒配偶或性伴侶也接受篩檢及治療，避免乒乓感染(意指像打乒乓球一樣來回重複感染)，多管齊下才能有效的預防感染性傳染病。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
回應釘孤枝　賴清德：任何人都無法干預司法「不能判決不如意就抹
新竹夫結紮6年　妻懷孕喊被撿屍：不知道爸爸是誰
尹錫悅被捕後曝9千字親筆信：戒嚴不是犯罪
吉伊卡哇之亂！　國小家長嚇壞
王宥忻爛醉睡死卡路中　警敲窗逮人畫面曝
北韓20士兵「手榴彈炸臉」陳屍戰場！毀容式自殺
獨／李威捲精舍殺人案　「昔日隊友」林佑威說話了
快訊／饗饗員工手部驗出仙人掌桿菌！北市府：業者衛生有待改善

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買2000元刮刮樂　請AI選號碼「爽中3萬元」！藥師嗨炸

突收「台電節電獎勵1008元」　他點1網址嚇壞！網驚：也收到了

快訊／中火職安22項不合格　2發電機組遭勒令停工...開罰106萬

青少女梅毒暴增53倍！疾管署曝3因素：性行為年齡降、交友軟體熱

台灣虎航今年拚180億營收　日本、東南亞再增11點航點

快訊／饗饗員工手部驗出仙人掌桿菌！北市府：業者衛生有待改善

台鐵推「3+2新五專」軌道產學合作鏈　高中畢業就能進入工作

業務費被砍到剩1元　農業部急喊：恐影響52萬人領老農津貼

「微笑冠軍號」彩繪列車上路！滿滿棒球元素　今起行駛基隆=嘉義

高中免試入學簡章公告　18.8萬名額創12年新低

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

賓士妹勤美商圈搶車位　嗆「沒寫妳名字」結局超反轉！

陳奕認愛小10歲五分埔千金　穩交10個月「我出道她可能才9歲」

造型師媽媽生重病　宋慧喬一聽「秒匯巨款」

買2000元刮刮樂　請AI選號碼「爽中3萬元」！藥師嗨炸

突收「台電節電獎勵1008元」　他點1網址嚇壞！網驚：也收到了

快訊／中火職安22項不合格　2發電機組遭勒令停工...開罰106萬

青少女梅毒暴增53倍！疾管署曝3因素：性行為年齡降、交友軟體熱

台灣虎航今年拚180億營收　日本、東南亞再增11點航點

快訊／饗饗員工手部驗出仙人掌桿菌！北市府：業者衛生有待改善

台鐵推「3+2新五專」軌道產學合作鏈　高中畢業就能進入工作

業務費被砍到剩1元　農業部急喊：恐影響52萬人領老農津貼

「微笑冠軍號」彩繪列車上路！滿滿棒球元素　今起行駛基隆=嘉義

高中免試入學簡章公告　18.8萬名額創12年新低

坐落山城內的寧靜小區！埔里人喝咖啡都來這　享受綠色大地的療癒

韓國瑜、賴清德喝咖啡和解？　朱立倫酸：民進黨兩面手法的嘴臉

回歸當第一千金　伊凡卡坦言厭惡政治、總統老爸很孤獨

土城偵查隊長疑洗錢！投資泰達幣匯款太頻繁　他喊冤：合法投資

買2000元刮刮樂　請AI選號碼「爽中3萬元」！藥師嗨炸

全聯「蛇年新春福袋」首度祭出5台車！28吋萬國通路行李廂5千有找

鱷魚進化了？模仿人類溺水「抓交替」　在地人警告：千萬別下水

桃園棒球教父張滄彬號召捐贈　挹注380萬助三級棒壘球

回應釘孤枝　賴清德：任何人都無法干預司法「不能判決不如意就抹煞」

94歲長者申辦輔具補助在無障礙之家電梯滑倒受傷　社會局長慰問致歉

日本女高中生搭地鐵沒位子　賭氣坐「空氣椅子」還尬舞

生活熱門新聞

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

不吃甜仍患糖尿病　身體1部位變粗是警訊

快訊／「全台有雨」10級強風要來了　今降8℃越晚越冷

女控店員跨越癲癇客人　真相大逆轉

戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降...醫震驚

「全台明天大降溫」轉濕冷　連3天有望追雪

「一家三位將軍」真相曝　醫查房嚇到：太強了吧？

今雨擴全台！　最冷時間曝

媽媽不懂1常識　網：慶幸活到了現在

客扔「沒中刮刮樂」　業者一對翻30倍

平安符亂丟是褻瀆神明！命理師教4招處理

2025旅遊補助來了！完成「出國登錄」最高領5000元

快訊／饗饗員工手部驗出仙人掌桿菌！北市府：業者衛生有待改善

更多熱門

相關新聞

年節送禮「健康體面」成首選　萬歲牌堅果飲禮盒送入心坎

年節送禮「健康體面」成首選　萬歲牌堅果飲禮盒送入心坎

衛福部建議，每日適量堅果有益健康。萬歲牌堅果飲，以其穀物的營養與堅果的健康，成為健康生活的代名詞，適合在這個年節送出祝福與健康。此次萬歲牌堅果飲推出三款精選禮盒，分別為「萬歲牌全天然無加糖綜合堅果飲禮盒」、「萬歲牌綜合燕麥堅果飲禮盒」和「萬歲牌機能好眠芝麻堅果飲禮盒」。

zingala銀角零卡與醫指付合作　跨入醫療領域

zingala銀角零卡與醫指付合作　跨入醫療領域

10歲也染性病！青少女梅毒病例暴增53倍　國教盟籲政府介入

10歲也染性病！青少女梅毒病例暴增53倍　國教盟籲政府介入

他泡澡胸痛昏厥　醫示警急性心肌梗塞4徵兆

他泡澡胸痛昏厥　醫示警急性心肌梗塞4徵兆

牛奶才第5名！「助眠食物排行榜」公開

牛奶才第5名！「助眠食物排行榜」公開

關鍵字：

標題：1.青少女梅毒感染增加53倍，專家呼籲政府介入2.國內梅毒確診數持續攀升，年輕族群成主要受害者3.性觀念開放、網路交友成原因　國內青少女染梅毒人數激增4.青少女梅毒感染再創新高，疾管署：年輕族群需加強衛教宣導SEO標題：1.國內青少女梅毒感染激增53倍，政府應加強介入2.年輕族群性觀念開放，國內梅毒確診數飆升3.青少女梅毒感染原因揭曉，性行為年齡層降低成關鍵4.國內青少女梅毒感染持續上升，疾管署呼籲強化衛教宣導APP推播標題：1.國內青少女梅毒感染猛增53倍，專家呼籲政府介入保護年輕族群2.年輕族群

讀者迴響

熱門新聞

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

男日抽出「1000c.c.牛奶痰」！醫嘆：已成台灣最大死因

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

精舍殺人關鍵原因曝　王薀眼睜睜看她遭虐死

不吃甜仍患糖尿病　身體1部位變粗是警訊

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

蹦闆副業營收超過50億「超狂年終曝光」！

快訊／「全台有雨」10級強風要來了　今降8℃越晚越冷

女大生按摩熟睡遭店長硬上　「非常噁心」對話曝

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

女控店員跨越癲癇客人　真相大逆轉

戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降...醫震驚

即／尹錫悅被捕！　南韓檢方證實

性侵案波及美樂蒂聯名！麥當勞2點回應

更多

最夯影音

更多

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面