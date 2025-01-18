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王鴻薇刪1億消防預算「頭盔也砍」！律師：火災靠你了王委員

▲彰化市火警消防員輪番上陣全都精疲力盡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

立法院日前協商114年中央政府總預算審查，國民黨拋出數千件提案大砍預算，其中藍委王鴻薇以「是否為未來戰爭災害做準備」為由，提案刪減消防署消防救災業務1億元預算。對此，消防員工作權益促進會17日發聲明表示，勿把基層消防員及民眾安全做為政治鬥爭工具，律師林智群也發文開轟。

「林智群律師（klaw）」17日發文，轉貼王鴻薇的提案表。提案表中可見，案由提及，消防署及所屬預算案第2目「消防救災業務」項下「加強救災救護工作」辦理韌性國家醫療整備計畫編列預算2億5,636萬8,000元。該計畫為新增計畫，為辦理消防人員含頭盔之防護設備，戰術緊急傷患救護訓練，令人疑慮是否為未來戰爭災害做準備、造成社會疑慮，因此，提案減列預算1億元。

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「消防隊員『含頭盔在內的防護裝備』預算2.5億元，被王鴻薇刪了1億元，理由是『令人疑慮是否為未來戰爭災害做準備』。」林智群就傻眼，如果真的發生戰爭，也是中國先來打台灣，「被打的人預先準備護具不行喔？怕被攻擊，先準備護具、救護裝備，有什麼不對？」

他忍不住轟王鴻薇，「王委員不敢靠北侵略者，只想要求被害人脫掉防具，好好挨打，這樣比較有誠意？」最後還下hashtag酸「#消防隊員的命不是命？」「#火災時就靠你了王委員」、「#原來頭盔是攻擊性武器？」

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