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防檢署3千萬「廣宣預算」遭全刪　無店面零售公會：嚴正反對！

▲▼立法院院會 表決 總預算 通案 主決議 部分。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會表決總預算通案部分。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

立法院會今（17日）處理中央政府總預算案「通案刪減部分」，朝野也為此進行表決大戰，最終在國民黨、民眾黨立委聯手合作下，總刪減數939億元7,500萬元（約3%），其餘個別委員提約800案，待下周一院會處理。其中，農委會防檢署的預算要被刪減，對此，無店面零售公會發出新聞稿，嚴正反對刪減防檢署廣宣預算，擔心導致違規動植物檢疫商品氾濫危及防疫安全。

無店面零售商業同業公會新聞稿全文如下：

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中華民國無店面零售商業同業公會對於農業部防檢署3,000多萬元廣宣預算遭全數刪除，表達嚴重關切與強烈反對。本會認為此預算刪減將嚴重影響國內動植物防疫工作成效，恐將造成動植物商品違規輸入氾濫，危及國內民眾、動物、植物安全與消費者權益。

針對此預算刪減案，本會提出以下重要論點：

一、長期合作成效卓著
本會多年來配合防檢署政策，協助各大電商平台進行違規商品之辨識與下架工作，建立起有效的市場監管機制。透過持續性的廣宣教育，已顯著降低違規動植物用藥及需檢疫商品的網路販售情況。

二、消費者教育不容中斷
防檢署透過廣宣預算，持續對消費者進行購物安全教育，提升民眾對非法輸入動植物用藥及需檢疫商品的警覺性。預算刪減將使相關教育工作難以為繼，恐造成消費者權益受損。

三、防疫安全存在重大隱憂
在缺乏有效監管與教育的情況下，違規動植物用藥及需檢疫商品極可能大量流入國內市場，恐將對台灣動植物防疫安全造成嚴重威脅，一旦發生疫情，損失將遠超過此筆預算金額。

四、電商平台管理機制受損
預算刪減將影響電商平台對違規商品的即時發現與處理能力，使現有的市場監管機制面臨崩解危機，恐將造成違規商品氾濫成災。

五、呼籲立即恢復預算
本會強烈呼籲相關單位重新評估預算刪減案，建議維持原有預算，以確保國內動植物安全體系的完整性，維護消費者權益與產業發展。

本會將持續關注此議題發展，並呼籲政府相關單位正視預算刪減可能帶來的嚴重後果，以具體行動支持農業部防檢署的防疫工作，共同維護國內農業安全與消費者權益。

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