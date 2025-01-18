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公運預算遭凍結50%　公路局：客運恐面臨停駛倒閉危機

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▲公共運輸發展經費凍結50%。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

立法院日前通過114年度中央政府總預算案，交通部預算遭大幅刪減，其中公路公共運輸發展計畫預計凍結50%經費，公路局表示，該經費主要用於補助客運業者，若凍結將對地方公運發展造成衝擊，客運恐面臨停駛倒閉危機。

公路局表示，公運計畫經費主要用於補助中央及地方之客運業者，藉以維持基本民行及優化公路運輸服務品質，預算如遭凍結對於公運發展及民眾乘車權益將有嚴重衝擊，除公車業者憂心未來恐面臨停駛危機，對地方政府的公共運輸發展亦造成重大衝擊。

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公路局進一步指出，交通部為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，自99年起即編列公路公共運輸發展計畫相關經費補助各地方政府提升公車經營環境，其經費的挹注，除了關乎民眾每日上、下課班的出行，更肩負了偏遠地區學童及長者的交通運輸，114年度公運計畫編列53億元，主要係就公路、市區客運業者、及偏鄉公共運輸服務辦理補助，內容包含營運虧損補貼、運價票差補貼、幸福巴士路線營運、候車設施改善等。

針對立法院提案凍結本計畫經費50%一事，公路局表示，未來恐將嚴重影響前開補助措施之執行，衝擊客運業者營運及公共運輸環境，進而影響民眾乘車權益。

公路局強調，公路公共運輸發展計畫經費是支持公車客運業者維持營運及提昇服務品質重要資金來源，預算倘遭凍結，無疑是對客運業持續經營信心的嚴重打擊。目前客運業正處於疫後復甦的關鍵時刻，駕駛人力短缺、營運成本攀升等問題層出不窮，若再失去這筆重要的補助款，許多客運業者將面臨倒閉的危機，直接影響民眾的交通便利性。

公路局表示，基於協助客運業者及地方政府立場，將於相關預算審查程序中持續積極協調溝通，爭取預算經費免予凍結，以維客運業者營運及民眾乘車權益。

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