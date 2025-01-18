數A計算量大「中間偏難」　高中老師：頂、前標估比去年低

▲學測首節考數A，高中數學老師認為中間偏難。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（18日）第一天首節考數學A。台北市高中數學科教師群指出，今年數A題目數和去年相同，但整體難度較去年提高，需要理解的數學觀念較多，在難題的計算量稍大，整體而言屬於「中間偏難」，預估五標中的「頂標、前標」可能會比去年低，其餘3標應該與去年相同。

學測今起一連三天在全台同步登場，今年有12萬餘人報考。今天上午第一節考數A。根據大考中心統計，共有9萬2917人報考，2323人缺考，缺考率2.5%，較去年2.35%微幅上升0.15%。

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北市數學教師群、中正高中數學老師林榮福表示，今年數A題型與題目數和去年相仿，字數大同小異，但整體難易度比去年提高，學生答題率應該不是很好。考生需要理解的數學觀念較多，需要將題目文字敘述轉化成圖表，增加破題難度。整體而言，數A屬於中間偏難，預估5標中的「頂標、前標」可能會比去年低，其餘3標應該與去年相同。

此外，入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年數A連結國中所學，評量基本觀念，像是第1、2、7、9、13題，也有融入生活情境的考題，例如第12題，利用金屬比例與合金的波長關係命題，評量閱讀理解能力及單位換算。而整份試卷題目安排由易而難，也有基本題型。

入闈協助審題的高中生則認為，今年數A試卷著重高中基本數學知識，也強調幾何圖像連結，也有許多課本強調的數學概念，例如第1題由機率的獨立事件求出球數，生活化題型則有第15題的測驗期望值，取材玩遊戲購買玩偶，考驗正確解讀並列出正確的計算式。整體而言，試題難易度分布均勻，是具備良好鑑別度的試題。