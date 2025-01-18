學測今登場！首日考數A、自然　5大提醒一次看

▲學測今起一連舉行三天，大考中心提醒考生5大重點，首要記得攜帶有效證件。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（18日）登場，第一天考數A與自然。大考中心提醒考生5大重點，包括攜帶有效證件、行動電話要完全關機、行動電話與穿戴式裝置禁止攜帶入座、考試開始鈴響起要在答題卷簽全名、考試結束鈴響畢要結束作答，以免違規被扣分；另根據天氣預報，今天學測未達開冷氣標準，考生若疑似或出現發燒、呼吸道症狀，建議戴上口罩。

學測今天起一連三天在全台同步舉行，今年共有12萬1182人報名，包括集體報名10萬9360人，個別報名1萬1822人，分配在34個考區、93個分區、3531個試場。今天第一節考數A、第二節考自然，分別有9萬2917人、自然科8萬226人報考。

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為提醒考生，大考中心整理5大應考注意事項，包括要攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等之一）、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、置於臨時置物區的行動電話應完全關機、考試開始鈴響起，在答題卷以正楷簽全名、考試結束鈴聲響畢，立即停止作答動作，提醒考生避免違規。

▲大考中心整理學測考生五大提醒事項。（圖／記者許敏溶攝）

此外，近期流感疫情呈現上升趨勢，為防範麻疹流感疫情，大考中心指出，若有疑似或出現發燒、呼吸道症狀的考生和陪考家長，建議戴上口罩，若有麻疹考生，大考中心將優先安排獨立試場。但戴上口罩之後，仍須配合監試人員檢查。

大考中心表示，根據中央氣象署天氣預報，今天各考（分）區所在鄉鎮市區的預報氣溫，都未達開放試場冷氣標準攝氏28 度（含）以上，故所有考（分）區試場均不開放冷氣。