　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測今登場！首日考數A、自然　5大提醒一次看

▲▼學測今天下午開放看考場，圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測今起一連舉行三天，大考中心提醒考生5大重點，首要記得攜帶有效證件。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（18日）登場，第一天考數A與自然。大考中心提醒考生5大重點，包括攜帶有效證件、行動電話要完全關機、行動電話與穿戴式裝置禁止攜帶入座、考試開始鈴響起要在答題卷簽全名、考試結束鈴響畢要結束作答，以免違規被扣分；另根據天氣預報，今天學測未達開冷氣標準，考生若疑似或出現發燒、呼吸道症狀，建議戴上口罩。

學測今天起一連三天在全台同步舉行，今年共有12萬1182人報名，包括集體報名10萬9360人，個別報名1萬1822人，分配在34個考區、93個分區、3531個試場。今天第一節考數A、第二節考自然，分別有9萬2917人、自然科8萬226人報考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為提醒考生，大考中心整理5大應考注意事項，包括要攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等之一）、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、置於臨時置物區的行動電話應完全關機、考試開始鈴響起，在答題卷以正楷簽全名、考試結束鈴聲響畢，立即停止作答動作，提醒考生避免違規。

▲▼大考中心整理提醒學測考生五大注意事項。（圖／大考中心提供）

▲大考中心整理學測考生五大提醒事項。（圖／記者許敏溶攝）

此外，近期流感疫情呈現上升趨勢，為防範麻疹流感疫情，大考中心指出，若有疑似或出現發燒、呼吸道症狀的考生和陪考家長，建議戴上口罩，若有麻疹考生，大考中心將優先安排獨立試場。但戴上口罩之後，仍須配合監試人員檢查。

大考中心表示，根據中央氣象署天氣預報，今天各考（分）區所在鄉鎮市區的預報氣溫，都未達開放試場冷氣標準攝氏28 度（含）以上，故所有考（分）區試場均不開放冷氣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇！　與大谷、山本組日三本柱
陳國華找到肇事者「決定不求償」親曝原因：全家心力交瘁
曾拒絕當台積電執行長？　黃仁勳回應了
超強冷氣團陪過年　專家：挑戰今年首波寒流
是否贊成台灣執行死刑？最新6400人網路民調「一面倒」
今晨4.8℃　小年夜可能有寒流！
快訊／美維持「TikTok禁令」下架倒數　川普回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12生肖蛇年健康運勢　只有1生肖無大礙

學測今登場！首日考數A、自然　5大提醒一次看

今晨4.8℃　小年夜可能有寒流！

超強冷氣團陪過年　專家：挑戰今年首波寒流

今晨4.8℃　下週2波東北季風！冷空氣小年夜到

他出國被室友「3大超雷行為」逼崩潰：在家休息都比較開心

是否贊成台灣執行死刑？最新6400人網路民調「一面倒」

男人吃「瑪卡加鋅」會變超級戰士？泌尿醫曝4前提：聽起來很威

快訊／12縣市低溫特報！大陸冷氣團強襲「急凍剩6度」時間點曝

快訊／12縣市低溫特報！最冷恐跌破6度

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

#台中 惡警不雅對待20歲女！ 還提特殊服務：半小時5萬

陳冠希不爽被台灣節目模仿　傳訊怒罵…因老婆秒改態度

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

韓國瑜發限量春聯！　黑粉鬧場「露紅內褲」抗議

12生肖蛇年健康運勢　只有1生肖無大礙

學測今登場！首日考數A、自然　5大提醒一次看

今晨4.8℃　小年夜可能有寒流！

超強冷氣團陪過年　專家：挑戰今年首波寒流

今晨4.8℃　下週2波東北季風！冷空氣小年夜到

他出國被室友「3大超雷行為」逼崩潰：在家休息都比較開心

是否贊成台灣執行死刑？最新6400人網路民調「一面倒」

男人吃「瑪卡加鋅」會變超級戰士？泌尿醫曝4前提：聽起來很威

快訊／12縣市低溫特報！大陸冷氣團強襲「急凍剩6度」時間點曝

快訊／12縣市低溫特報！最冷恐跌破6度

快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇！　與大谷、山本組日三本柱

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

12生肖蛇年健康運勢　只有1生肖無大礙

怠速熄火不實用「新車正逐步淘汰中」！影響舒適性車主抱怨不斷

流行音樂輔導金遭凍結惹議　金曲新人不忍發聲：真的很難過

學測今登場！首日考數A、自然　5大提醒一次看

今晨4.8℃　小年夜可能有寒流！

石門區公所粉專小編留言罵民進黨　區長證實是正職公務人員

賴清德：死刑是合憲的　沒違憲

川習通話激勵美股收紅334點　台積電ADR反跌1.53％

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

若家人被殺　廢死盟執行長：我真的不知道

苗博雅沉默21.5小時回應　網嗆翻：廢死變裝死

蹭中華隊奪冠出包　喜傑獅宣布「退出零售市場」

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

快訊／12縣市低溫特報！

贊成執行死刑？最新6400人網路民調「一面倒」

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

阿北超商結帳「要ㄌㄟˇㄉㄧㄢˇ」　答案笑翻

10度冷爆「哪款被子保暖又輕」！內行推2神物

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

金峰魯肉飯爆停業！店家公告曝光

快訊／12縣市低溫特報！急凍剩6度時間點曝

2辣妹擺攤「走春服務」　網揪1疑點

2025年翻身第一名星座出爐！

更多熱門

相關新聞

要考學測「狂轉發1篇文」　網見帳號名懂了

要考學測「狂轉發1篇文」　網見帳號名懂了

棒球YouTuber「台南Josh」有著支持哪隊，哪隊就會輸球的「反指標」神祕力量，因此也被戲稱為「國師」。114學年學科能力測驗將從本周六（18日）起一連舉行3天，共有12.1萬人報考，台南Josh昨晚就幽默「發聲」，要幫考生們「考前衝刺」。

學測明登場「台大設27間身障試場」　79人使用電腦作答創新高

學測明登場「台大設27間身障試場」　79人使用電腦作答創新高

企業最愛大學！成大奪第一　台大、台科大列前三

企業最愛大學！成大奪第一　台大、台科大列前三

大學學測周六登場　明下午開放看考場

大學學測周六登場　明下午開放看考場

大學學測登場　新北部分考場周邊紅線可臨停接送

大學學測登場　新北部分考場周邊紅線可臨停接送

關鍵字：

學測大考中心數A自然證件

讀者迴響

熱門新聞

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

若家人被殺　廢死盟執行長：我真的不知道

每天喝「1飲品」可降17%大腸癌風險！研究揭原因

苗博雅沉默21.5小時回應　網嗆翻：廢死變裝死

即／陳國華14歲兒被撞飛　肇事駕駛身分曝

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」

蹭中華隊奪冠出包　喜傑獅宣布「退出零售市場」

鹿哈宣布求婚成功！

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

快訊／12縣市低溫特報！

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」她當場嚇傻

更多

最夯影音

更多

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面