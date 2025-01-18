吃鐵路便當直達台大？學測搶訂近萬個　台鐵要研發「金榜題名」便當

▲台鐵便當在學測期間受到歡迎，台鐵打算研發「金榜題名」特色便當。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

學測今(18日)登場，近來也冒出「吃台鐵便當直達台大」、「吃鐵路便當鐵定上台大」等都市傳說，今年學測有14所學校向台鐵訂了9800個便當，還有阿嬤險為了孫子搭計程車去買台鐵便當。台鐵則嗅到商機，已打算要研發「金榜題名」特色便當。

學測今起登場，近期不但文昌廟出現不少考生參拜求考運外，更傳出「考前要吃台鐵便當」的都市傳說，主要是象徵「如縱貫鐵路般直通台大」、「鐵定會上台大」等寓意，今年學測就有14所學校向台鐵搶訂9800個台鐵便當，連愛孫的阿嬤也打算搶台鐵便當，讓孫子在網路直呼「『吃台鐵便當會考上台大』這句話都是誰在傳的，我阿嬤差點要坐十幾分鐘計程車去買台鐵便當」。

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▲台鐵便當在學測期間受到歡迎。（示意圖／台鐵公司提供）

對此，台鐵公司表示，統計台鐵便當於1月18日到20日等3天學測期間，有14所學校訂購台鐵便當，數量為9800個，因已近考試時間，因此沒有再增加訂購量，往年學測期間，均有受理訂購台鐵便當，數量維持約9000個，差異不大。

不過台鐵也嗅到商機，台鐵公司表示，考量台鐵便當在學測期間，有考試順利的意涵而受歡迎，將研發祝福考試順利意涵的特色便當銷售，感謝學校訂購台鐵便當，也祝福所有考生考試順利金榜題名。