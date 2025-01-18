快訊／快來對「學測數Ａ」解答　補教預估五標出爐





▲補教數學老師解創智評論數A考題難易度。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

114學年度大學學測今（18日）起一連三天登場，今年共有12萬1182人報考，首日第一節考數學A，共有9萬2917人報考，2323人缺考，缺考率2.5%。得勝者文教提供數學A試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估數學A五標，分別為頂標12級分、前標10級分、均標7級分、後標5級分、底標3級分，預估五標均與去年相當。

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針對數Ａ考題難度，各解題團分析略有差異。補教數學老師解創智表示，今年試題難度跟去年相仿，計算量也差不多，沒有特別會讓考生「當機」的卡關題，考生只要仔細看題目，都可以瞭解題目在問什麼，因不少題目需要花時間計算，評估考生會覺得難度比較難，但成績應該會跟去年相當，因此預估五標跟去年差不多。

全國高中學校教育產業工會解題團也認為，數A難易度跟去年相較差異不大，選填題反而稍易，試題難易度在各題組由易漸難排列成慣例是好現象，但基本題不夠多，預估均標去年相仿，但頂標可能稍降，預估由12降為11級分。

不過，全國教師會數Ａ解題團教師指出，今年整份試題幾乎無基本題，學生需牢記與活用數學定義，方能答題。每題皆極具巧思，多為考古題與模擬考未出現的考題，像是第12題提到金屬比例與合金的波長，是結合物理科的跨科考題；第9題利用國中數學包裝，看起來很簡單，但需富有極強邏輯性才能解題；題組第18-20題的旋轉矩陣問題，此種線性變換為學測少出現的題目。整體難度與去年相比偏難，預估分數可能較去年下降。



▼得勝者文教提供數A考題解答。點圖放大。（圖／得勝者文教提供，下圖同）