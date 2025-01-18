學測143人突發傷病　大考中心：生病車禍人群恐慌都有

▲大考中心主任張新仁（中）表示，學測申請突發傷病至少143位，甚至有考生在醫院應考。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（18日）第一天首節考數學A。大考中心表示，今年申請突發傷病至少143位，使用34備用試場，類型涵蓋上吐下瀉，癲癇，人群恐慌症，情緒障礙、水痘、車禍、闌尾炎手術、肺炎、知覺失調等，其中上述9名考生都申請在單獨的隔離備用試場應試，另外還有一名考生申請在醫院應試，但原因不方便說明。

學測今起一連三天在全台同步登場，今年有12萬餘人報考。今天上午第一節考數A。根據大考中心統計，共有9萬2917人報考，2323人缺考，缺考率2.5%，較去年2.35%微幅上升0.15%。

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大考中心主任張新仁指出，今天上午首節考數A，目前尚未傳重大違規。而大考中心都會提供考生重大傷病服務，不管是身心障礙或因為車禍等突發傷病。在1月6至15日申請共137件，比去年同期多6件，而在16日之後申請，則是直接由考區受理共6件，也可能考區今天忙著試務而尚未回報，所以數字還可能再增加。

張新仁進一步說明，截至上午11時統計，申請突發傷病至少143位，使用34備用試場。上述考生可能因身心障礙或突發傷病而申請，例如上吐下瀉，癲癇，人群恐慌症，情緒障礙、水痘、車禍、闌尾炎手術、肺炎、知覺失調等，另外還有一名考生申請在醫院應試，但原因不方便說明。

張新仁舉例說，一名考生因為肺炎，會持續咳嗽，為避免影響其他考生等原因，所以要在隔離備用試場單獨應考；某名考生因為人群恐慌症，為避免考生恐慌症發作，所以也只能安排在單獨備用試場應考，另名考生因為闌尾炎手術，申請搭電梯上下樓，同樣安排在單獨備用試場應考。