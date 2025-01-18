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南投縣政府於春節前夕關懷遊民　送上紅包、生活物資並安排住宿

▲南投縣政府於春節前夕關懷遊民。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府於春節前夕關懷遊民。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

處在社會底層的遊民，多因為人生的不幸遭遇而流落街頭；南投縣社會及勞動局統計，截至今年1月15日止列冊關懷的遊民人數為37位（安置19位、街頭18位），局長林志忠也在農曆春節前夕率領同仁，代表縣府一起關懷街頭遊民朋友。

縣府社勞局團隊近日除陸續為遊民送上1000元紅包、暖暖包、保暖外套、刷毛衣褲、毛帽、圍巾、手套及內衣褲等禦寒物資，另安排臨時旅館住宿，或委託人安基金會-南投平安站提供短期安置服務，讓遊民朋友在春節期間仍能感受到社會的溫暖與關懷。

▲南投縣政府於春節前夕關懷遊民。（圖／南投縣政府提供）

林志忠表示，春節是家人團聚的時刻，但對於遊民而言，許多人因各種原因無法回家過年，仍面臨艱難的生活處境，社會及勞動局透過一系列關懷措施，送上最誠摯的祝福、讓他們不再孤單；縣府也將持續推動多元化的服務，關注遊民的基本生活需求，並提供更多實質的幫助與支持，協助他們重新融入社會、改善生活品質，並重拾自信，走出困境。

縣府社會及勞動局籲請民眾在發現遊民需要協助時，多加關懷並通報各鄉（鎮、市）公所社會課或本局社會救助科（049-2205161），讓他們能夠即時獲得服務。

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