防災教育從小扎根　南消一大岸內國小辦理防災宣導

▲南消一大隊鹽水消防分隊16日走進岸內國小，實施防火、防震、防範一氧化碳中毒、推廣住宅用火災警報器及CPR急救等宣導，期望將防火防災意識向下扎根。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南消一大隊鹽水消防分隊為增進學生的消防常識及救護知識，並落實培養防火防災教育，16日走進岸內國小實施防火、防震、防範一氧化碳中毒、推廣住宅用火災警報器及CPR急救等宣導，期望將防火防災意識向下扎根。

冬天悄悄到來，氣溫急速降低，居家容易關閉門窗以防寒潮，使用熱水器及瓦斯爐等用具時，應特別注意周遭環境通風狀況，以避免一氧化碳中毒。洗澡時，請務必使用合格廠商安裝貼有合格標章之瓦斯熱水器，室外型瓦斯熱水器不可以裝置於室內，室內型瓦斯熱水器安裝時務必要加裝強制排氣設施，以防範一氧化碳中毒危險。

若發現一氧化碳中毒如頭昏、噁心、嗜睡等症狀，應立即先關閉瓦斯，再打開門窗，保持室內空氣流通。亦宣導住宅用火災警報器的重要性，並敘述其用途、種類及安裝位置。在火災發生當下即時感應並發出警報聲，讓屋內人員能立即反應及逃生。並實施CPR宣導透過互動式問答方式，讓學生學習興趣提升，達到宣導的成效。

消防局局長李明峯表示，農曆過年即將到來，天氣變冷民眾需要注意使用燃氣熱水器安全，以防範一氧化碳中毒，家中安裝住宅用火災警報器才能保平安。

市長黃偉哲表示，透過校園消防宣導，讓防火防災意識向下扎根，然後再推廣至家庭中，讓每個人都具備充足的防火防災知識，更進一步能夠守護自己及家人的生命財產安全。