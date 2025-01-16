南消永華辦公大樓年前換新裝　大型帆布呼籲裝設「住警器」

▲台南市消防局在永華辦公大樓外牆設置了一幅大型宣導帆布，吸引了過往民眾的目光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了響應即將到來的119消防節，並配合農曆春節期間的防火宣導，消防局積極推動「住家安裝住警器活動」，希望提升民眾對居家火災防範的重視，為提升活動熱度，消防局在永華辦公大樓外牆設置了一幅大型宣導帆布，吸引了過往民眾的目光。

該帆布採用鮮明的配色和類似電影看板的手繪風格，呈現出一種煥然一新的視覺效果，充分展示了消防局對居家安全的關注。設計風格不僅富有藝術感，也使得宣導內容更加引人注目，提升了吸引力與關注度。每位經過的民眾都不禁駐足觀看，對「住家安裝住警器」的重要性留下深刻印象。

市長黃偉哲表示，住宅用火災警報器簡稱「住警器」，住警器不僅價格便宜，且能及早警示火災發生，爭取更多時間採取初期滅火行動及避難逃生，有效減少財產損失與生命危險。

消防局長李明峯指出，安裝住警器是居家預防火災的重要措施，能在火災初期提供即時警報，保護家人和財產的安全，堪稱居家守護神。此次透過多元的宣傳手法，旨在提醒民眾在春節來臨之際，應該檢查並安裝住警器，為家人創造更安全的居住環境。