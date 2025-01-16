強化大型賣場火警應變能力　南消二大辦理消防搶救演練

▲台南市消防局第二救災救護大隊於16日上午舉辦「大型賣場火警消防搶救演練」，本次演練選定麻豆區的重要大型賣場「麻豆全聯中正店」作為模擬場地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升大型賣場火警應變效能，並減少災害損失，台南市消防局第二救災救護大隊於16日上午舉辦「大型賣場火警消防搶救演練」，本次演練選定麻豆區的重要大型賣場「麻豆全聯中正店」作為模擬場地。

這次消防搶救演練聚焦於賣場人員避難疏散、無人機應用、高壓細水霧設備滅火運用及消防人員受困時RIC小組的緊急救援作業。

本次演練內容包括全聯員工啟動自衛消防編組，第一時間依照任務分工進行滅火、通報及引導顧客疏散，後續由消防人員接手進行專業搶救行動。此外，麻豆消防分隊特別提醒鄰近住戶加強用火用電管理，並提高防範人為縱火的警覺性。

消防局局長李明峯表示，近年來消防局持續推動各類型災害應變演練，除了提升場域的防災意識與安全水準外，也積極加強消防人員的實戰救援能力，並添購新式消防設備，以提升救災效能，確保市民生命財產安全。

第二大隊大隊長王騰毅指出，大型賣場空間廣闊且存放大量可燃物品，一旦發生火災，濃煙極易迅速蔓延，危害人員安全。因此，透過演練加強賣場消防安全設備的檢查與維護，並強化員工防災意識及應變技能，確保在災害發生時能迅速啟動應變機制，引導民眾安全避難，減少災害損失。