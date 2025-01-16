火災防範小達人誕生　南消五大歸仁分隊紅瓦厝國小防火宣導

▲台南市消防局第五大隊歸仁分隊於16日上午9至11時至歸仁區紅瓦厝國小，辦理一場生動且具啟發性的防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化學生防災意識，提升火災防範知識，台南市消防局第五大隊歸仁分隊於16日上午9至11時至歸仁區紅瓦厝國小，辦理一場生動且具啟發性的防火宣導活動，參與人員為學校四年級學生約120人。

透過互動式講解與結合實際操作，教導常見的火災源、住警器的重要性及滅火器使用方式等知識，讓學生了解火災危險性及發生時正確應變或逃生方法，並模擬緊急撤離演練，讓學生在實際操作中學會如何在火災發生時保持冷靜，迅速找到安全出口。除了防火知識外，也提醒學生們在日常生活中要特別注意用火用電安全等，避免憾事發生。宣導過程中發現有一班對消防觀念及器材操作純熟，原來幾位小朋友的父親也是消防員，可見平常學習環境的重要性，進而感染同儕相關知識，讓消防安全向下紮根。

市長黃偉哲表示，以實際行動學習防災意識，加強災害應變推演；事前充分準備、分析危急程度、正確迅速應變，才能平安活著離開，提昇消防知識及技能，以期災害發生時，災情降到最低。

消防局長李明峯表示，為了響應即將到來2025年度119消防節，並配合農曆春節期間的防火宣導，消防局鼓勵民眾購置安裝住警器，符合規定者可參加抽獎。獎項優渥，希望市民踴躍參加，詳情請至官網查詢：https://tncfd119.vrworld.com.tw/index.php