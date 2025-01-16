台南市落實法定學區制就近入學　規劃多元配套方案

▲台南市166校自由入學學校，自114學年度起將走入歷史，台南市教育局16日說明學區制度。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市166校自由入學學校，自114學年度起將走入歷史，台南市教育局16日說明學區制度，為符合國民教育法學區就近入學規定，並根本解決自由入學學校數過度氾濫、學校間互相搶學生、生源不穩定等問題，各校將依規定全面落實學區制。

教育局指出，學生只要戶籍設於學區內就可就近入學，過渡期間也提供各項配套措施，例如家長工作地證明取代戶籍證明、兄姊已在該校就讀者弟妹皆不受影響，於學區內有居住事實，也可檢具證明文件申請入學，落實就近入學精神。

教育局鄭新輝局長表示，國民教育法及強迫入學條例皆明確規定，學校依學區設置並分發學生入學，就近入學為國民教育法的基本精神，因此每校皆設有固定區域內入學的基本學區及兩校之間的共同學區，但台南市在基本學區與共同學區外，另設自由入學，隨著自由入學校數增多，在少子女化趨勢下，校際之間為了維持原有規模，衍生出相互搶學生、生源不穩定，也導致許多非自由入學學校，每年都要求改為自由入學的反常現象。因此，自114學年度起重新依據法令規定，讓各校回歸學區制就近入學精神，取消跨區就讀的自由入學制度，也同步規劃許多符合實際的配套措施，降低對學校與家長的影響。

教育局表示，全國各縣市皆依學區制規劃學區入學，而台南市277校中竟然有超過63％屬於自由入學學校，自由入學不僅只是小校，甚至班級數3、40班以上學校也是自由入學學校，與就近入學精神背離，且「越區就學」導致部分學校教室空間不足，另部分學校資源未被充分利用，影響整體教育資源分配與教學品質。取消自由入學類型後，學校依學區範圍招生，既提供學區內學生完善教育品質，同時改善學校間資源分配不均的情況。

教育局說明，為符合就近入學精神並減少政策調整對家長與學生可能造成的影響，設籍南市之學生得依父母工作地所屬學區學校就讀；調整前已就讀該校的學生未受影響，若兄姊已就讀該校，弟妹也不受影響，可繼續就讀該校，以方便家長接送。另於學區內無自有房屋且無法設籍者，也可以居住事實檢具相關證明文件申請入學。