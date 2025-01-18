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預算案通刪、提案刪減　行政院：總刪減凍結恐達4000億以上

▲▼行政院長卓榮泰今率各部會首長召開「114年中央政府總預算相關說明」記者會。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰日前親上火線，率各部會首長召開「114年中央政府總預算相關說明」記者會。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

有關114年度中央政府總預算案黨團協商階段，在野黨提案大幅刪減行政院預算，引發討論。行政院發言人李慧芝表示，加計17日通刪的939.76億，以及其他刪減的部分，可能達4000億以上；此外，所減列部分大多都是行政業務經費，如此將導致行政機關難以運作、連基本行政都非常困難。行政院籲請立法院冷靜思考，理性審查114年度中央政府總預算案。

李慧芝說明，有關今年度總預算3兆1325億，較去年度增加2806億，所增加的範圍包括公共建設（798億）、國防經費（415億）、健保財務協助方案（336億）、健康台灣深耕措施（60億）、國家癌症防治計畫（40億）、撥補住宅基金興辦社宅（200億）、國民年金（136億）、國科會科學研究計畫（126億）、地方教學研究及校園設施（53億）以及2至未滿6歲幼兒照顧及服務經費（49億）等，在國家GDP持續成長下，預算本就會合理成長，且這些新增的預算都是攸關國家發展及提升國民健康等重要計畫經費，也與民眾權益息息相關，並非浮濫增加。

而目前在野黨通刪的939.76億元，再加上其他提案刪減凍結部分，可能達4000億以上，所減列部分大多都是行政業務經費，如此將導致行政機關難以運作、連基本行政都非常困難；行政院籲請立法院冷靜思考，理性審查114年度中央政府總預算案。

李慧芝接著表示，在野黨提案減列行政院政務委員270萬以及聯合服務中心的1200萬人事費，但政務人員及聘僱人員待遇，是依據「全國軍公教員工待遇支給要點」、「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項附表」、「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法附表」等相關規定辦理，這些人事費用是法定支出，依法不能減列，此類提案與法律規定完全不符。

李慧芝表示，媒體宣傳費遭到通刪60%，將使得各部會政策難以傳達宣導，包括非洲豬瘟防疫、農業食安、醫療長照擴大癌篩計畫以及治安防治、反詐反毒甚至交通新制等等，也阻礙了民眾知的權利。此外，行政院新聞傳播處費用也遭提案刪減98%，國家政策推動傳播以及中英文國情施政資料編譯彙整都被禁止，國人難以得知政府的政策，國際社會也無法知道台灣政府的作為。

除此之外，行政院的施政推展聯繫費用也被提案全數刪除，中央政府無法推展施政，無法透過媒體對外宣傳，也無法步入民間社區，行政院如同被噤聲、被癱瘓、被禁足。

李慧芝並表示，在野黨另提案將NCC、數發部、陸委會等機關的業務費刪到只剩一元，包括民眾網路報稅相關業務都會受到重度影響，還將造成安全韌性的重大風險、與國際的合作關係也將被斬斷。

個人資料保護委員會籌備處預算也遭提案全數刪除，但個人資料保護委員會，是為了因應憲法法庭111年憲判字第13號判決以及立法院2023年5月三讀通過的個人資料保護法第1條之1而依法籌設，建置個資保護的獨立監督機制，強化對公務機關的監督，並確保個資蒐用之合法性與可信度，如果無法正常運作，恐將違反憲法法庭判決，也難以保障民眾的隱私權。

李慧芝提及，在野黨的提案當中，各機關國外旅費以及出國教育訓練費也被統刪60%，將嚴重影響與國際的連結，包括洗錢防制、國際金融監管單位合作，資安以及體育外交都將受巨大影響，台灣政府恐怕跨不出台灣；尤其是在醫療防疫領域，一切措施與工作都是在與時間賽跑，過去covid-19疫情爆發之前，有賴於衛福部透過國外旅費先行派遣2位專家到中國武漢帶回第一手資訊，比世界衛生組織更早確認了新冠病毒的傳染特性，台灣才能夠提前做好準備，守住了第一波疫情，「如果沒有足夠經費，這場防疫賽跑連第一步都踏不出去」。

李慧芝重申，有關立法院報復性地減列首長特別費刪減60％，其中包含行政院、法務部等11機關更遭全數刪除，這些都是年節以及特別勤務或表現的機構加菜金、慰問金等，又或是推廣偏鄉農特產等經費。

李慧芝說，行政院卓榮泰院長對此特別強調，中央政府首長特別費都是對基層員工的慰問與犒賞，並沒有任何一毛會進到首長的個人口袋，法律也不允許發生這樣的狀況。院長也希望，假若立法院要做情緒性的刪減，可以刪他一個人的首長特別費 ，但其他部會首長的部分，則請立法院高抬貴手，不要刪除。行政院也籲請立法院冷靜思考，理性審查114年度中央政府總預算案。

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