日本自駕旅遊要小心！　臨時下車買東西「忘熄火」恐吃罰單

▲在日本就算只是臨停數分鐘，只要駕駛離開車輛，就必須完全熄火。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

國人赴日旅遊時經常會選擇自駕出遊，然而把在台灣的壞習慣帶到日本可就不好了。根據日本規定，只要駕駛離開車輛，就必須拉好煞車、引擎完全熄火，否則將會吃上罰單。有些人可能是因為天氣寒冷，想繼續開著空調，也有人認為只是暫時下車買東西，但就算是只有短短幾分鐘，也是屬於違法行為。

根據日本媒體FINANCIAL FIELD報導，部分日本駕駛如果臨時要下車到超商或是超市買東西時，因為天氣寒冷且只是打算離開幾分鐘，會選擇讓車子保持啟動狀態，讓暖氣持續開著，然而這個習慣卻違反了日本法律。

根據日本《道路交通法》第71條第5項，駕駛只要人離開車輛，引擎就必須熄火，且須拉好煞車，以確保車輛處於完全停駛狀態。因此，如果駕駛下車買東西卻沒有熄火，無論停留時間多短，都屬於違法行為，最高將面臨6000日圓（約新台幣1265元）的罰款，並記違規點數1分。

因此國人赴日旅遊自駕時，也應該遵守相關法律，只要駕駛離開車輛，務必完全熄火。

事實上，當駕駛離開車輛引擎卻未熄火，可能引發一系列問題，包含潛在的安全隱憂。例如小孩可能會爬到駕駛座，如果不慎觸碰到排檔桿，可能導致車輛暴衝，引發意外。

其次，長時間怠速運轉也會產生噪音和廢氣，影響周遭居民。再者，未熄火的車輛可能成為竊賊的目標，不僅整輛車被偷，車內的導航設備、零件或私人物品也可能遭竊。