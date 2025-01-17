闖紅燈挨罰2700元　駕駛辯「應該設計10秒黃燈」被打臉

記者黃翊婷／台北報導

男子阿榮（化名）去年2月間開車行經桃園市一處路口時，因為闖紅燈被檢舉，挨罰2700元，他提出行政訴訟並強調，事發路口設計有問題，不僅長度過長，還不容易看到號誌燈，建議「設計10秒的黃燈」。不過，台北高等行政法院法官並未採信阿榮的說詞，日前裁定駁回。

▲阿榮被檢舉違規闖紅燈，但他認為是路口設計不良所導致。（示意圖／記者黃翊婷攝，非本案事發路口。）

判決書中記載，阿榮去年2月間開車行經桃園市桃園區龍安街與文中路口時，因有「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」的違規行為，被民眾檢舉，挨罰2700元罰鍰。

阿榮不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，事發路口的交通號誌燈設計有問題，該路段是90度的右轉彎，長度又很長，號誌燈位於頭頂正上方，根本無法看到號誌燈變化，建議該路口應該要設計10秒的黃燈，或在正前方設置提示燈號。

台北市交通事件裁決所則認為，阿榮若認為路口設計有問題，應當依循正當管道進行救濟，而非逕自違規闖紅燈，反而增加其他用路人的交通危害風險，況且他闖紅燈的違規事實明確，依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官檢視檢舉影片等證據，發現在7秒的影片中，該路口的號誌燈均顯示為紅燈，阿榮卻逕自通過路口，確實有違規闖紅燈的行為；至於他主張無法看到燈號變化一事，影片中清楚可見其他車輛駕駛都有遵守規定停等紅燈，顯然沒有他說的情況發生，最終不採信他的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。