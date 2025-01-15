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社會 社會焦點 保障人權

被違規騎士撞到「私了變肇逃」　他挨罰6千元傻眼

記者黃翊婷／台北報導

騎士阿忠（化名）2023年3月間騎車行經新北市區時，與另一名騎士A發生碰撞事故，雙方私下達成和解，沒想到事後他卻挨告肇逃，還因此被罰了6000元罰鍰、吊銷駕駛執照，因而決定提出行政訴訟，替自己討回公道。台北高等行政法院法官日前審理之後，認為原處分裁罰有違誤，最終裁定撤銷。

機車,手機,手機支架,外送,騎士（示意圖／CFP）

▲阿忠在事故發生之後選擇私了，沒想到反而挨告肇逃。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿忠2023年3月間騎車行經新北市區，因有「肇事致人受傷逃逸」的違規行為，被裁罰6000元罰鍰，同時吊銷駕駛執照，3年內不得考領。

阿忠不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他表示，當時雙方行車速度都很慢，事故發生之後人車均未倒地，騎士A也沒說有受傷，加上適逢下班交通尖峰時間，兩人便將機車移到路邊以免妨礙交通，接著達成和解，同意互不請求賠償，他才在沒有報警的情況下離開，但他離開車禍現場是經過雙方討論同意的。

新北市政府交通事件裁決處則認為，客觀上確實有事故發生，阿忠與騎士A雖然曾一同停靠在路邊，卻沒有通知警察到場處理便自行離去，也沒有留下任何聯絡方式，直到接獲警方通知才到案說明；此外，騎士A在該事故中右腳踝擦挫傷，阿忠也沒有協助送醫或採取當救護措施，他的行為顯然已經具備肇逃的主客觀要件。

不過，台北高等行政法院法官當庭檢視監視器採證光碟，發現雙方之所以會發生碰撞事故，是騎士A違規跨越分向限制線超車，阿忠並無肇事因素，而且騎士A當時穿著長袖衣物，傷勢確實不明顯，阿忠的確有可能不知情。

法官接著指出，在刑事肇事逃逸罪嫌部分，阿忠已經獲得檢方不起訴處分，新北市政府交通事件裁決處依道交條例第62條第4項規定進行裁罰，顯然有違誤，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

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