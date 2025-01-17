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新竹市首長第一人　邱臣遠應邀出席帛琉總統就職典禮

▲　邱臣遠代理市長與帛琉女王Bilung Gloria Salii（中）合影

▲邱臣遠代理市長與帛琉女王Bilung Gloria Salii（中）合影

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

外交部長林佳龍昨(16)日以總統特使身分率團出席帛琉正副總統就職典禮，同時邀請由40多位企業代表組成的「產業考察團」同行，進一步落實「榮邦計畫」，深化台灣與帛琉之間的雙邊經貿合作，鞏固邦誼。新竹市代理市長邱臣遠亦應帛琉總統惠恕仁(Surangel S. Whipps, Jr.)之邀，代表新竹市參與此次帛琉正副總統就職典禮，是新竹市首長的第一次，為竹市寫下歷史性的一刻。

帛琉正副總統就職典禮現場，帛琉女王Bilung Gloria Salii、世界台灣商會聯合總會名譽總會長李芳信、新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈皆到場祝賀，以及美國、日本、關島、英國、韓國、德國、印度、澳大利亞、馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國等世界各國皆派出祝賀團，向惠恕仁總統表達慶賀之意。

帛琉總統惠恕仁在就職演說時指出，過去30年來，全球各國共同面對風暴、疾病、衝突及經濟衰退等重大挑戰。然而，帛琉在過去四年中，透過積極推動重要夥伴關係，成功克服挑戰並持續向前邁進。他特別感謝美國、日本、臺灣、澳大利亞及其他外交夥伴的支持，其中對臺灣提供航班的協助表達高度謝意。他強調，帛琉以與合作夥伴的共同努力為榮，並將攜手守護印太區域的安全與和平，共同促進區域穩定與繁榮。

邱臣遠表示，他過去擔任立法委員期間，曾應帛琉國會之邀，隨立法院出訪帛琉，並與現任帛琉總統惠恕仁建立了深厚的友誼。在去(113)年9月於高雄市舉辦的「世界台灣商會聯合總會第30屆年會」上，雙方再次相見，喚起許多美好回憶，並進一步加強了雙邊的外交及經濟交流。

邱臣遠感謝惠恕仁總統的熱情邀請，並親自見證惠恕仁總統第二任期及副總統歐宜樓(Raynold B. Oilouch)就職典禮。他表示，能參與這一歷史性時刻，備感榮幸，為向惠恕仁總統表達最誠摯的道賀，特別準備恭賀函及祝賀影片，以及竹市特色玻璃工藝及陶瓷藝品「樹枝藍鵲」及「竹風再起-竹節杯組」。

邱臣遠說，藍鵲是新竹市鳥，寓著好運和喜事即將到來，樹枝象徵成長和發展，兩隻藍鵲在樹枝上可以表示家庭或事業蒸蒸日上，興旺發達；「竹風再起-竹節杯組」以竹市的「竹」字為靈威，巧妙融入竹子節節高升與堅定向前的美好寓意，並展現穩健發展中不斷創新突破的精神，更是對未來充滿希望與活力的禮讚，祝福惠恕仁總統任期帶領帛琉持續成長及繁榮的未來。此外，期盼藉由此次訪問，深化兩國友誼，拓展合作領域，促成更多具體成果。

邱臣遠提到，竹市與帛琉艾萊州自締結姊妹市以來，雙方在文化、經濟及教育等領域的交流日益頻繁，期望透過此次交流，為未來合作奠定基礎，開啟更多合作項目。邱代理市長亦熱情邀請惠恕仁總統前來竹市參訪，感受新竹的風土人情及高科技產業發展。期待雙方能在經濟、旅遊等方面進一步合作，深化台帛邦誼，促進雙邊互利共贏。

城市行銷處表示，竹市府將持續致力於推動國際交流，增進與各姊妹市的合作，為雙方共同發展貢獻力量，透過此次參與帛琉總統副總統就職典禮，期待與帛琉攜手開創更美好的未來。

城市行銷處說明，這是竹市與帛琉艾萊州自2011年締結為姊妹市以來，再次有新竹市的首長拜訪帛琉。期間竹市曾多次配合外交部政策，捐贈環保清潔車、電腦、口罩等物資予帛琉。台帛建交以來，雙方在醫療、農業、漁業、觀光等都有深厚的交流。

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