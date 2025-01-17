大年初二推倒媽媽奪命！台中逆子出庭　認罪卻不敢看爸爸

▲台中一名邱男去年過年期間推倒媽媽奪命，將由國民法官進行審理。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名邱男去年2月11日、大年初二與媽媽發生口角，徒手推了媽媽一把，導致邱母後腦撞擊地面，顱骨骨折出血死亡，被依家暴傷害致死罪嫌起訴。全案將由國民法官進行審理，今進行準備程序庭，邱男當庭認罪，法官問及邱父、2名姊妹是否有意願調解，邱家人都表示不願意。

檢警當時調查，邱男（46歲）與爸媽同住在潭子區一處民宅，去年2月11日、春節大年初二，母子倆因為生活瑣事發生口角，邱男一氣之下，竟徒手將年事已高、患有帕金森氏症的媽媽推倒，導致媽媽重心不穩，頭部撞擊地面，緊急送醫。

邱母被送醫治療後，發現有顱骨骨折、顱內出血以及頭部外傷等情況，經搶救約2周，仍因多重器官衰竭死亡，邱男被依家暴傷害致死罪嫌起訴。

該案將由國民法官庭進行審理，今日進行準備程序庭，並抽取200名國民法官名單，預計3月進行密集審理。邱男今日在庭上並無多做意見陳述，表示認罪，邱父與邱家兩名女兒也到場聽庭，面對兒子害妻子死亡，煎熬無語，邱男也不敢望向父親。

邱男辯護律師主動提出，是否有機會讓雙方進行調解，經審判長唐中興詢問邱父等人，其中一名女兒直接表明沒有意願，另名女兒則思考許久，轉頭向爸爸詢問意見，爸爸並未明確回答，由於距3月審理還有一段時間，法官要求邱家人之後再陳述意見。