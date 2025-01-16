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前任喊話「好好說」…黃麟凱逼分手砲再絞殺母女！成最年輕死刑犯

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，預計今天執行死刑。（圖／資料照，下同）

記者黃資真／台北報導

法務部長鄭銘謙首度簽准執行死刑執行命令！今年32歲的死刑犯黃麟凱，在2013年以童軍繩將19歲女友及47歲女友母親勒斃，依性侵殺人、殺人罪判處死刑，並在2017年定讞，為37名死刑犯最年輕者，預計將在今(16)日晚間執行槍決，也是繼2020年4月1日槍決翁仁賢的5年後再度執行死刑。

回顧此案，2013年7月，當時24歲的黃麟凱與19歲王姓女子分手，之後黃仍努力想挽回這段關係，但黃入伍後，王女發現帳戶被盜領20多萬元，遂向黃催討。黃見前女友不念舊情，挽回感情無望，又逼迫母親必須出面幫忙還錢，毅然決然動了殺心。

黃男與王女談判破裂後，不滿王家人屢向母親討錢、害母親丟臉，就到五金百貨買了童軍繩，2013年10月1日晚間拿著備用鑰匙、蒙面潛入王家，被王母發現後先將她勒斃，再將下班返家的王女綑綁、拿褲子矇住頭部。

正當黃男將大門反鎖時，王女趁隙將褲子扯下，並踢翻黃麟凱放作案工具用的提袋，恰巧見到皮夾內兩人的親密合照，頓時知曉蒙面歹徒身分，以溫情喊話方式希望好好說，但黃將她鬆綁後反而性侵得逞，並趁她要去洗澡時將她勒斃，犯案後躲到頂樓藏匿。

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃麟凱被逮當下一度否認犯行，但在審理時認罪並懺悔。

晚間7時許，駕駛完預拌混泥土車的王父回到三重租屋處，卻發現2樓住家大門打不開，以為妻子還在睡覺，但撥打家中電話也沒人接，便請大女兒及女兒男友幫忙，沒想到男友爬上二樓逃生窗打開大門後，卻目擊驚悚場景，妻子坐在主臥房躺椅上，身上蓋著毯子、雙眼發直，王父大力地晃了晃妻子動也不動，才驚覺她已失去氣息，與女兒急忙把將母親抬到走廊，再進到女兒房間，發現19歲的四女兒也被用棉被蓋住，沒了生命跡象，緊急送醫搶救後仍不治。

時任三重警分局偵察副隊長黃明福透過黃姊電話聯繫，表示「你的前女友死了，希望你可以出面配合調查」，但黃冷回「關我什麼事」便掛斷，沒過多久所長就在案發頂樓找到黃男。

審理期間，黃麟凱曾當場下跪道歉，「每一天都會懷著道歉的心，祈求對方的原諒。」但遭王父拒絕，更強調希望能判黃麟凱「一百個死刑」，最終在2017年7月3日由最高法院判處死刑定讞，也成為最年輕的死刑犯。

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

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