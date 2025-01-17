槍決死囚黃麟凱為「大法官提名」?　吳思瑤：依法行政不需無限上綱

▲黃麟凱遺體抵達板橋殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝）



記者杜冠霖／台北報導

死刑犯黃麟凱16日在台北看守所刑場伏法。引起廢死聯盟千字文痛批，在野黨也質疑是執行死刑救民調，甚至是為了接下來大法官人事案鋪排。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（17日）受訪時表示，死刑的執行必須符合犯行是最嚴重之犯罪，且要符合最嚴密、正當法律程序，在法律要件完備後，該執行，都尊重相關單位判斷，「台灣是法治國家，在程序下依法行政，不需要無限上綱或臆測政治動機跟目的。」

對於槍決黃麟凱，法務部常次黃謀信表示，這名死刑犯的犯行屬於聯合國人權兩公約中的「最嚴重犯罪」，且不符合非常上訴要件，亦無聲請再審等救濟。憲法法庭已判決死刑合憲，因此依法執行死刑，完全符合憲法法庭的判決意旨。

吳思瑤受訪時表示，台灣是法治國家，依法行政、採取必要作為，憲判第八號，死刑的執行必須符合犯行是最嚴重之犯罪，且要符合最嚴密、正當法律程序，在法律要件完備後，該執行，都尊重相關單位判斷跟決定，這是法治國家基於法律的授權、也有憲法要求下執行的，不需要無限上綱或臆測政治動機跟目的。

吳思瑤指出，事實上這件事情是法律層面，這是法治國家原則，跟政治何干？所以不要硬扯到政治方面課題，在野黨立委過去也非常關心死刑議題，大家對法治國家依法行政作為，應該都能接受且肯認，國家該做的事情。

反廢死認為死刑執行太慢？吳思瑤表示，大法官解釋去年剛出爐，依據最新解釋，死刑執行被限制更多的要件，也需要有更多嚴謹的法律程序，法治國家，沒有人可以站在憲法對立面，必須在維護社會治安、防制犯罪、懲治罪犯等，但也要符合人權國家必要程序跟作為。

吳思瑤強調，這對於執政黨或政府來說，不論藍綠、不論誰執政，面對生命、人權的課題，也面對犯罪懲治問題，法治要強化的作為與選擇，政府責無旁貸，不會用任何政治意圖去面對，也不會有任何政黨意識形態可以凌駕，在程序下依法行政。