黃麟凱害他痛失妻女　「家人被殺卻沒報仇」被恥笑多年

▲王家母女遭黃麟凱殺害，王父12年來痛苦不堪，更因「家人被殺卻沒報仇」而遭恥笑多年。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

死刑犯黃麟凱在2013年間，以童軍繩將殺害19歲王姓前女友及47歲王女母親勒斃，2017年被判處死刑定讞，並於16日晚間執行槍決，痛失妻女的王父則表示，他這12年間常因「家人被殺卻沒報仇」而遭恥笑多年，感謝司法終於還他們公道。

據了解，王女在家排行第四，上有3個姐姐，而她與黃麟凱原是班對，其個性孝順懂事，會趁課餘時間出外打工積攢大學學費，辛苦存下20萬元，卻被黃麟凱花光。

黃麟凱花光被害人辛苦攢下的學費，卻不滿王女跟他提分手，竟潛入王家殺害前女友母親，逼姦前女友後再用長褲將她勒斃，手段極為殘忍冷血，被最高法院認為「惡性至極、罪責至重」，合議庭只能判死，2017年判處死刑定讞，並於16日槍決伏法。

王父表示，這幾年受到許多人的幫助，包括時任三重分局偵查隊副隊長黃明福、一路免費協助打官司的律師陳芬芬，還有社會媒體的關注，讓黃麟凱終於能執行死刑。

「你們家有人被殺掉卻沒有報仇，人家會跟你恥笑啊。」王父也說，這12年間同樣也遭受恥笑，更一度委屈到連工作都無法進行，這幾年的生活真的很不好過。

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