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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

抖音瘋傳與柯建銘接吻深偽片　吳思瑤要告到底：下流手段要付出代價

▲▼民進黨團時事回應記者會 吳思瑤 蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

深偽影片橫行，抖音近期流傳一則「金門坦克陳玉珍」（jessica.chen01）帳號所做的深偽影片，內容是變造民進黨團幹事長吳思瑤與總召柯建銘接吻，還有王義川、黃捷等綠委也受害。對此，吳思瑤今（17日）受訪時表示，自己會提告，一定追訴到底，基於國安跟社會安定也要落實對於平台業者管制。至於帳號是不是陳玉珍本人自己無從判斷，但她選擇相信國會議員有道德底線。

吳思瑤表示，自己也成為深偽受害者了。記者告訴我，一個叫做「金門坦克陳玉珍」（jessica.chen01） 的TikTok帳號，發了造假影片，內容是把黨團記者會畫面，變造成她跟柯總召接吻。

吳思瑤指出，第一時間，她被噁心到根本不想看那支影片。她相信這也是多數深偽被害人的心情。助理查證後得知，這個帳號還發布了許多針對她和民進黨女性立委的造假影片，配上煽動外貌羞辱的文字，讓留言區滿滿都是對女性的訕笑、貶抑。

對於陳玉珍回應記者這個帳號不是她的，與她無關，吳思瑤表示，自己無從確認。但選擇相信同為女性國會議員，無論政黨立場，至少都有起碼的道德底線。自從擔任民進黨團幹事長，承受了各種攻擊、抹黑。每一天深處捍衛台灣民主、對抗毀憲亂政和預算恐攻的政治火線上，攻擊發展成「人格謀殺的性羞辱」。

吳思瑤指出，自己為民主台灣仍有這種無法講理論述、只能使用下流手段的人感到悲哀。但她不會畏懼、不會退縮。為了徹底防制深偽犯罪的歪風，為了不再有下一個受害者，我會提告到底。要正告所有躲在假帳號背後，散佈不實內容乃至於性影像的犯罪者，「在民主社會，有不同立場，歡迎光明正大走到我面前表達。如果選擇下流的犯罪手段，必須付出代價。」

吳思瑤受訪時表示，自己也成為受害者，實在百感交集，已經準備提告，台灣民主秩序裡頭，躲在陰影處的假帳號進行政治人格抹殺、鋪天蓋地扭曲，絕對不能縱容。深偽受傷害者也不只政治工作者，社會上還有許多人也深受其害。

吳思瑤指出，自己作為當事人，一開始不敢也不想看這個噁心的影片，為了瞭解被扭曲到什麼程度，看到影片非常痛，自己是國會議員都要承擔這種打擊，所有可能受到這種攻擊的無辜受害者，國家需要保護他們。相關修法已經提高必要罰則，基於國安跟社會安定也要落實對於平台業者管制，自己的責任是不要有下一個受害者。

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