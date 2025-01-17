盤點「4次死刑執行」苗博雅發文時間點　黃揚明：各位稍安勿躁

▲最年輕死囚黃麟凱，16日晚間伏法。（圖／ETtoday製）

記者郭運興／台北報導

最年輕死囚32歲黃麟凱，2013年以童軍繩勒斃19歲王姓女友與女友母親，16日晚間伏法。外界則翻出多次支持廢死的台北市議員苗博雅曾批評「別拿死囚的血暖民調」，至今卻還未發文表態。對此，媒體人黃揚明今（17日）表示，這次要幫苗博雅說話，盤點苗臉書粉專成立後，4次死刑執行發文時間點，最快1個小時、最慢則是21小時。他強調，各位請別急，既然苗博雅秉持一貫堅定支持廢死立場，相信一定不會讓支持者失望。

黃揚明表示，這次要幫苗博雅說話！苗博雅的臉書粉專2015年4月18日成立後，不含昨天的死刑執行，歷經4次死刑執行。

黃揚明指出，苗博雅在死刑執行後發文的時間點如下。第一次，馬政府執政時期，王俊欽等6人2015年6月5日傍晚槍決，苗博雅2015年6月5日晚間7：03發文（約在槍決後1個小時後）。

黃揚明再指，第二次，馬執政時期，鄭捷2016年5月10日晚間不到9點槍決，苗博雅2016年5月11日下午6：18發文（約在槍決後21小時後）。

黃揚明說，第三次，蔡政府時期，李宏基2018年8月31日下午不到4點槍決，苗博雅2018年8月31日深夜11：26發文（約在槍決後7小時後）。

黃揚明再說，第四次，蔡政府時期，翁仁賢2020年4月1日晚間約9時許槍決，苗博雅2020年4月2日上午6：35發文（約在槍決後9小時後）。

黃揚明分析，前4次，苗博雅最晚是在槍決後21小時才發文，所以昨天晚上約10時左右槍決執行完畢，應該至少等到今晚7點以後，若還沒有發文，才算是破了先前的最晚發文時間紀錄。

最後，黃揚明強調，各位請別急，請稍安勿躁。既然苗博雅秉持一貫堅定支持廢死立場，相信一定不會讓支持者失望。

▼台北市議員苗博雅。（圖／記者湯興漢攝）