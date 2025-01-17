黃麟凱伏法死刑存廢惹議　林智群：關到死也是對法律不尊重

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社會 社會焦點 保障人權

黃麟凱伏法死刑存廢惹議　律師林智群：關到死也是對法律不尊重

記者黃翊婷／綜合報導

死刑犯黃麟凱16日在台北看守所刑場伏法，再次引發社會大眾對於死刑和廢死的爭辯。律師林智群認為，在還沒修法廢除死刑之前，台灣就是有死刑，若已經判決確定卻一直不執行，「這其實也是對法律的不尊重」。

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃麟凱12年前勒斃女友及女友的母親，犯案時他年僅20歲。（資料照／記者陳豐德翻攝）

黃麟凱2013年以童軍繩將19歲王姓女友、女友的47歲母親勒斃，2017年被法院判處死刑定讞。法務部今年1月16日核准執行，黃麟凱在同日晚間10點03分於台北看守所刑場槍決伏法，是總統賴清德任期內第一位被執行的死刑犯。

▲▼黃麟凱槍決，法警刑場外燒金紙。（圖／記者黃國霖攝）

▲黃麟凱槍決伏法後，法警在刑場外面燒金紙。（圖／記者黃國霖攝）

不過，黃麟凱伏法之後，社會大眾對於死刑和廢死的爭論再次浮上檯面。廢死聯盟、司改會等團體認為這次的執行屬於違法執行，反而會讓台灣社會變得更加嗜血；反廢死聯盟、犯罪被害人服務協會等50個被害者人權團體則發出聯合聲明，對政府執行死刑表示肯定，並呼籲盡速執行剩餘36位死囚。

對此，律師林智群在臉書發文分享自己的看法，他認為，在還沒修法廢除死刑之前，台灣就是有死刑，「判決確定的死刑犯一直不執行，關到死，變相成無期徒刑，這其實也是對法律的不尊重。」

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