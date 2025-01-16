　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美準國務卿盧比歐延續「挺台抗中」　揭川普2.0外交戰略

▲▼美國總統當選人川普（Donald Trump）預期提名佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統當選人川普（Donald Trump）預期提名佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

獲美國總統當選人川普提名為國務卿的盧比歐（Marco Rubio）今天赴聯邦參議院人事任命聽證會，強調未來將延續挺台抗中立場，並說明對於古巴、俄烏戰爭及北韓等議題的看法。

台灣

盧比歐今天在聽證會中延續過去在國會的挺台立場，表達強烈支持豪豬戰略，美方盼透過讓中國相信，儘管北京最終可能會在侵台行動獲勝，但代價將遠高於可能獲得的利益，來達到嚇阻中國的效果。「我認為這對保衛台灣、阻止在印太地區發生災難性軍事干預至關重要」。

他也指出，無論北京對「一中原則」的主張為何，「我們必須找到一切可能的機會，讓台灣參與討論重要議題、但未被代表的國際論壇」，同時也強調「我們反對任何脅迫、恐嚇或強迫台灣順中國之意的行為」。

他說，這是川普第1任期的立場，預計第2任期也將延續。

中國

即將卸任的總統拜登（Joe Biden）稱中國是競爭對手，但仍尋求與中方接觸；而長期對中鷹派的盧比歐則支持川普的「美國優先」信念，堅決拒絕拜登優先考量基於規則、美國帶領「自由世界秩序」的關鍵外交信條。

盧比歐今天更指控中國透過欺騙手段取得超級大國地位，他指出：「戰後的全球秩序不僅已經過時，它現在也變成用以對付我們的武器。」

盧比歐說：「我們歡迎中國共產黨加入這個國際秩序。他們利用其（國際秩序的）所有好處。卻忽略所有的責任義務…他們反而藉由說謊、欺騙、駭客入侵和竊取等方式躍升為全球超級強權，以犧牲我們為代價。」

綜合法新社與路透社報導，盧比歐表示，美國須藉由擴大國內工業能力來抗中，「我們若維持現行做法，不用10年，我們生活中所有的東西幾乎都得看中國給不給…從我們服用的降血壓藥到我們能看的電影等等，都得依賴中國，這是不可容忍的結果」。

古巴

美國白宮昨天才釋出消息指美國總統拜登決定把古巴移出「資助恐怖主義國家」名單，但盧比歐今天隨即表示反對，並暗示他將推翻這項決定。

盧比歐說，「我毫無疑問地認為，他們完全符合被列為資助恐怖主義國家的所有條件」，並稱20日上任的川普政府不受拜登政策所約束。

盧比歐出身古巴移民後裔，並且強烈反對已故古巴強人斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）1959年主導的革命。

盧比歐還指出：「我們也知道，像是古巴政權不只允許1國，而是允許2國在其境內設置間諜站，距離美國海岸僅90英里（145公里）。」

俄烏戰爭

在俄烏戰爭方面，去年曾在參議院表決反對向烏克蘭提供大規模軍援的盧比歐表示，川普政府將尋求「大膽外交」，以結束俄羅斯對烏克蘭的入侵。

盧比歐認為，美國應將結束戰爭作為政策目標，並稱達成停火協議有賴莫斯科與基輔雙方各退一步，暗示烏克蘭可能得放棄收復過去10年來被莫斯科奪取所有領土的目標，「我認為烏克蘭擁有談判籌碼很重要，但他們也必須有所妥協，才有望達成協議」。

北韓

針對北韓議題，盧比歐在聽證會稱北韓領導人金正恩是「獨裁者」，但支持採取「更全面」的方式來緩和緊張局勢。

盧比歐也呼籲，未來應採取相關措施，以防北韓與美國盟友南韓、日本之間爆發戰爭，並探討「我們該怎麼做才能避免危機發生，又不致使其他國家推動自身的核武計畫」。

曾為川普政治對手的盧比歐坦言，他對於川普在前一次總統任內3度會晤金正恩曾抱持懷疑態度，但「至少這讓局勢緩和了不少」。

在川普快節奏宣布的內閣人事中，53歲的盧比歐是外界公認的安全牌，已有至少2位民主黨參議員在聽證會前公開肯定盧比歐對外交事務的專業度。他獲正式任命後，將成為美國首位被中國制裁的國務卿。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
2人激戰不過癮等3P！他躺床上竟「睡死」　砲友判決曝
鹹粥嬤痛哭下跪　求海基、陸委會救金孫
「台人節目模仿陳冠希」本尊看到了！怒私訊：你覺得很好笑嗎
輝達總部要蓋哪？　黃仁勳曝「需要大得多的場地」
快訊／內湖嚴重車禍4傷！　18台機車撞爛　
台積電今年營收有望再增25％！　魏哲家喊「強力成長的一年」
黃仁勳抵台現場成「粉絲簽名會」　他台語笑曝：這次就是來過年
「聰明沙鍋魚頭」之爭落幕　嘉義陳聰明本月歇業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美準國務卿盧比歐延續「挺台抗中」　揭川普2.0外交戰略

恐致癌！美國宣布禁用「食用色素紅色3號」　台灣使用名曝光

日本自駕旅遊要小心！　臨時下車買東西「忘熄火」恐吃罰單

南非廢棄礦區「大量礦工受困」！挖出78具遺體　救援行動突喊停

梅根再現身洛杉磯助災！低調扛物資支援　災區少女驚呼：不可思議

以色列宣布停火後「還在空襲加薩」！炸毀建築　至少32人死

被捕第2天！尹錫悅喊「身體不好」拒調查　法院今審查逮捕適切性

「失速墜毀」第一視角！小飛機瞬間熄火　情侶猛墜45公尺

川普總統第二任期官方肖像曝光　網友：像之前的入獄照

慶祝試用期結束！空姐機艙內大跳火辣電臀舞　慘被航空公司開除

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

美準國務卿盧比歐延續「挺台抗中」　揭川普2.0外交戰略

恐致癌！美國宣布禁用「食用色素紅色3號」　台灣使用名曝光

日本自駕旅遊要小心！　臨時下車買東西「忘熄火」恐吃罰單

南非廢棄礦區「大量礦工受困」！挖出78具遺體　救援行動突喊停

梅根再現身洛杉磯助災！低調扛物資支援　災區少女驚呼：不可思議

以色列宣布停火後「還在空襲加薩」！炸毀建築　至少32人死

被捕第2天！尹錫悅喊「身體不好」拒調查　法院今審查逮捕適切性

「失速墜毀」第一視角！小飛機瞬間熄火　情侶猛墜45公尺

川普總統第二任期官方肖像曝光　網友：像之前的入獄照

慶祝試用期結束！空姐機艙內大跳火辣電臀舞　慘被航空公司開除

先喝道「草莓夢境系列」全新開喝！2款草莓飲買1送1只有1天

台北寶可夢中心「呆呆獸」系列商品開搶！布偶居家服享受慵懶時光

美準國務卿盧比歐延續「挺台抗中」　揭川普2.0外交戰略

9隻鸚鵡一起叫！台中激動姐連續中獎　2000元刮刮爽領百萬

叫賣哥進出監獄六次　5千萬元負債靠這方法還完

【廣編】五大地標啟動信義計畫無限能量　絕版輕盈價收藏台北101生活圈

2025過年禮盒推薦！5家人氣選擇　奢華烏魚子起司蛋糕、超夯奶油夾心餅

金孫涉詐遭陸公安拘禁！彰化鹹粥嬤下跪　懇求海基、陸委會幫忙

爸沒錢「給孩讀50萬幼兒園」　他曝有錢人搶公托！原因驚呆

2人激戰不過癮等3P！他躺床上竟「睡死」　砲友律師引唐詩辯護判決曝

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

國際熱門新聞

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：超虧

日本驚傳台人暴力毆打　他騎在21歲男身上連擊

即／以色列和哈馬斯達成停火協議　結束15個月加薩衝突

男7天內狂走25萬步　身體驚人變化曝光

1星期收入逾6萬　女創業賺翻：30歲要退休

美股勁揚703點！　台積電ADR漲2.66％

她示威被逼「脫光內衣褲」蹲下搜身

TikTok正面槓上美政府　傳主動關閉全美1.7億用戶

以為在和布萊德彼特戀愛　女遭詐2800萬

野火奇蹟　1977年麵包車完好無損

尹錫悅被捕後不久　南韓男公搜處附近自焚

中企涉供華為「台積晶片」　美列黑名單

美12月CPI年增2.9％　Fed暫停降息壓力增

更多熱門

相關新聞

恐致癌！美國禁用「食用色素紅色3號」

恐致癌！美國禁用「食用色素紅色3號」

美國食品暨藥物管理局（FDA）今天宣布禁止將俗稱「赤蘚紅」的食用色素紅色3號用於食品。將近35年前，FDA就曾以有致癌風險為由，禁止將食用色素紅色3號用於美妝用品。

黃仁勳抵台！直呼「來台灣最冷的一次」

黃仁勳抵台！直呼「來台灣最冷的一次」

韓國瑜當面喊「柯建銘別這麼硬」　賴清德緩頰：那你們也多喝咖啡

韓國瑜當面喊「柯建銘別這麼硬」　賴清德緩頰：那你們也多喝咖啡

空姐機艙內跳火辣電臀舞　慘被開除

空姐機艙內跳火辣電臀舞　慘被開除

只吃肉跟乳製品　6年後身體驚人變化

只吃肉跟乳製品　6年後身體驚人變化

關鍵字：

台灣美國國務卿盧比歐北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面