神秘春聯瘋傳！網友崩潰：這字我怎麼猜？！家樂福「EMO吉」互動掀新年熱潮

▲家樂福推出EMO吉互動網站的趣味活動，掀起新春討論熱潮。（圖／家樂福提供，下同）

生活中心／綜合報導

新春創意春聯火速爆紅！在網路上引起熱烈討論，不少人看得滿頭問號，因為上下聯與橫批全是「畫」出來的，網友直呼：「這也太難猜了吧」！吸引許多民眾也紛紛加入接龍猜圖，掀起新春討論熱潮。

▲啦啦隊女神一粒製作春聯傳遞祝福、永和超級阿公玩EMO吉，展現可愛祖孫互動！

其實，這是家樂福推出的EMO吉互動網站（https://reurl.cc/XZ3zkg）的趣味活動，讓年味更添趣味與驚喜！只要輸入吉祥話，文字就會由AI生成對應的表情符號，產出獨一無二的春聯圖，讓新年祝福更加有趣又具創意。更棒的是，玩遊戲還有機會抽中萬元紅包，讓祝福滿滿的同時，也為新年增添一份小確幸！更有不少網友和網紅分享互動影片，其中IG上擁有35萬粉絲的人氣啦啦隊女神「一粒」，也製作春聯和網友們拜年；IG擁有36萬粉絲的「永和超級阿公」和孫女們的有趣互動，隔著螢幕都能感受到滿滿的祖孫情。

不僅如此，家樂福延續「團圓就是福」的品牌精神，嚴格把關食品安全，讓消費者在過年期間有玩有吃、嗨玩創意滿滿的趣味互動外，更能夠安心選購高品質的年貨，在家團圓可享用米其林餐廳年菜，預購期間滿額再送$100，此外，拜年送禮選擇青森蘋果禮盒，還有機會抽中機票！迎接充滿幸福的團圓時刻。家樂福不但年節天天營業，更在1/1~1/27推出共五波全通路週週9折！會員不限實體門市、線上購物，滿額即享優惠，讓你方便就近到超市、量販店一站買齊、還能省荷包。

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年節期間，家樂福更是全家出遊的好去處！初一走春，到家樂福搶購限量福袋試試手氣，有機會抽中Panasonic全智能AloT家電、日本來回機票等好禮，象徵開春迎來滿手好運！初二回娘家滿額贈送松山奉天宮加持的開運迷你茭杯組，緊接著從初三到初五，單店門市天天都有不同的趣味年節活動，讓你和家人一起熱鬧過新年，為新的一年增添好滋味，來趟家樂福就能把年假過得既豐富又有趣，感受滿滿年味與祝福！

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