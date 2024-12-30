　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

降溫冷吱吱　到家樂福一站購足 酸香番茄、鮮美雞湯、胡椒麻辣通通有

▲▼家樂福,火鍋季,酸香番茄,鮮美雞湯,胡椒麻辣。（圖／家樂福提供）

▲降溫冷吱吱，到家樂福一站購足。

圖、文／家樂福提供

冷氣團來襲的時候，少不了一鍋驅寒暖身的熱騰騰火鍋，不僅能滿足味蕾，還能讓身體快速暖和起來，而在家自煮火鍋更是舒適自在，這時，家樂福就是採購的最佳選擇。家樂福不僅提供酸香番茄、鮮美雞湯、胡椒麻辣…等各式多樣化的火鍋湯底，還有豐富的食材，蔬菜生鮮豬雞牛魚一應俱全，無論是自己一人獨享，還是和家人、朋友共享，窩在家裡不想出門的日子，吃鍋簡單又方便，一指下單外送嘛也通，在家就可輕鬆享受美味的火鍋盛宴。

個人鍋輕鬆煮

誰說一個人不能開鍋？家樂福2～3人份的小包湯底種類也十分豐富精彩，例如：康寶酸白菜湯底、匠人部隊鍋或辣牛肉湯底等，牛骨湯和蔬菜熬煮而成的清爽高湯加上秘方辣醬，自由加入喜歡的青菜、肉品，像是家樂福品日常豬肉、牛肉火鍋肉片，一人一盒份量剛好。把準備好的食材鍋物放進微波爐，洗個暖暖熱水澡出來就是一鍋美味料理！若湯底有剩，隔天加點白飯、打個蛋，前晚的火鍋秒變美味雜炊粥，完全不用擔心一個人吃火鍋後續難處理。

▲▼家樂福,火鍋季,酸香番茄,鮮美雞湯,胡椒麻辣。（圖／家樂福提供）

▲▼家樂福2～3人份的小包湯底種類選擇多。

▲▼家樂福,火鍋季,酸香番茄,鮮美雞湯,胡椒麻辣。（圖／家樂福提供）

小家庭健康煮　干貝花膠雞湯滋補養身

擔心常常外食重油重鹹，日常蔬菜攝取量不足，火鍋也是營養滿分又易於準備的料理，來到家樂福琳瑯滿目的蔬菜區，選購家樂福有機高麗菜、履歷去殼玉米筍、有機秀珍菇，為全家人補充來自大自然的纖維能量。

▲▼家樂福,火鍋季,酸香番茄,鮮美雞湯,胡椒麻辣。（圖／家樂福提供）

▲▼家樂福琳瑯滿目的蔬菜區。

▲▼家樂福,火鍋季,酸香番茄,鮮美雞湯,胡椒麻辣。（圖／家樂福提供）

選擇干貝花膠雞湯、燉雞湯、養生牛骨鍋、豚骨湯這類的鮮味湯底，再加入一包家樂福有機綜合菇蕈組，木耳杏鮑菇一包搞定，完美吸附湯底煮出來的蕈菇鮮甜美味，品嘗一口香濃滋補熱湯，一天繁忙工作的辛苦寒意瞬間被驅散！

不僅如此，在家樂福還可以買到花枝蝦漿、飛魚卵花枝漿等，整隻蝦包進去的蝦漿，要吃多大顆自己擠，在家就能享受到餐廳等級的手工魚漿好物，一條剛好一餐非常方便。

▲▼家樂福,火鍋季,酸香番茄,鮮美雞湯,胡椒麻辣。（圖／家樂福提供）

▲在家樂福還可以買到花枝蝦漿、飛魚卵花枝漿等食材。

團聚鍋澎湃煮　多種湯底滿足各種人的味蕾

如果是多人團聚，立刻把鴛鴦鍋拿出來，家樂福提供多種特色湯底選擇讓大家都滿意，想吃吃看不一樣的味道，來家樂福就對了！不管是酸菜鍋、胡椒豬肚湯，還是日式味增鍋、泡菜鍋，又或是嗜辣者不能錯過麻辣紅湯底，家樂福幫你滿足家人、朋友挑剔味蕾，鮮香麻辣鍋搭配美國牛雪花火鍋片、家福嚴選豬梅花火鍋肉片，再開幾盒蛋餃、花枝餃、干貝蝦滑、老油條，叔叔奶奶阿姨伯父都讚不絕口！

▲▼家樂福,火鍋季,酸香番茄,鮮美雞湯,胡椒麻辣。（圖／家樂福提供）

▲▼▲團聚鍋澎湃煮，多種湯底滿足各種人的味蕾。

▲▼家樂福,火鍋季,酸香番茄,鮮美雞湯,胡椒麻辣。（圖／家樂福提供）

隨時隨地能量補給　充實身心的即時湯品與沖泡飲品

除了火鍋，冬天寒冷的日子裡，來一杯熱飲或即食湯也是溫暖身心的絕佳選擇。在家樂福能找到各式各樣的沖泡飲品和即食湯品，隨泡即食、輕鬆享用，早餐來不及吃或者是傍晚肚子餓的時候，來上一杯每日營養穀珍，迅速止飢還能補充營養，寒冷的冬季實在少不了這些心靈能量補給品，現在就到家樂福採購吧！

▲▼家樂福,火鍋季,酸香番茄,鮮美雞湯,胡椒麻辣。（圖／家樂福提供）

▲▼在家樂福能找到各式各樣的沖泡飲品和即食湯品，隨泡即食。

▲▼家樂福,火鍋季,酸香番茄,鮮美雞湯,胡椒麻辣。（圖／家樂福提供）




 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台北跨年3階段交管！時間、範圍曝光
韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉了
「2025年連假表」攻略一次看　都休9天超爽
賴清德空軍一號跟韓國空難飛機同型號　綠委：汰換與否應由專業判
議員宣布加入民眾黨！為了溫暖柯文哲
吃不到火鍋！保時捷男怒開槍　店員嚇瘋

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

家樂福義大利週開跑！米其林主廚愛用頂級精品刀具、正宗義大利食材通通搬回家

【廣編】尚格春節禮獻　大摩與賈靜雯同賀璀璨蛇年

降溫冷吱吱　到家樂福一站購足 酸香番茄、鮮美雞湯、胡椒麻辣通通有

酸痛藥布怎麼挑？醫生分享「挑選準則」看準消炎成分＋大廠牌品質

給毛孩五星美味！西莎®「鮮肉主食碗」看得見真材實料　好市多實體線上同步開賣

好市多喝的全效保健品掀搶購熱潮 ！ 一杯香濃好喝，抵瓶瓶罐罐！

【廣編】中山麗池新建工程簽約儀式　甲山林攜手達欣工程打造市中心精品宅

機車界的雙料冠軍！滿意度調查結果大揭密

跨年夜注意！2大外送平台「暫停外送時間、區域」先掌握

海尼根台灣搶進800億非啤酒市場！成為首家有在地啤酒廠與多元酒類供應的國際品牌

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

Energy粉「硬選」最愛成員：坤達　換「認真選」...突然變牛奶XD

【廣編】尚格春節禮獻　大摩與賈靜雯同賀璀璨蛇年

降溫冷吱吱　到家樂福一站購足 酸香番茄、鮮美雞湯、胡椒麻辣通通有

酸痛藥布怎麼挑？醫生分享「挑選準則」看準消炎成分＋大廠牌品質

給毛孩五星美味！西莎®「鮮肉主食碗」看得見真材實料　好市多實體線上同步開賣

好市多喝的全效保健品掀搶購熱潮 ！ 一杯香濃好喝，抵瓶瓶罐罐！

【廣編】中山麗池新建工程簽約儀式　甲山林攜手達欣工程打造市中心精品宅

機車界的雙料冠軍！滿意度調查結果大揭密

跨年夜注意！2大外送平台「暫停外送時間、區域」先掌握

海尼根台灣搶進800億非啤酒市場！成為首家有在地啤酒廠與多元酒類供應的國際品牌

年終再回歸！漢堡王超人氣「4層無麵包小牛堡」只賣2天

快訊／驚悚畫面曝！台中清水民宅大火　外燴辦桌器助燃狂燒

曾智希甜曬絕美婚紗照！　羞喊：可以做你的新娘子嗎？

南台灣首棟建商捐建社宅動土　拚2031年完工供給445戶

台北跨年晚會交管範圍曝光　警「防踩踏小組」確保民眾安全

屏東榮總特區建設多　在地：金龍風暴抑制房價飆漲有成

陳子豪補償方案本周須定案　兄弟球團討論中

稱擔憂八炯紀錄片「像文革」！《百靈果》凱莉道歉：不該沒看完就評論

都是同家百貨！　台南地王、地后現值只差1萬元

買方採購策略轉趨被動　明年Q1 DRAM合約價全面走跌

中華隊水球小將「跨組」挑戰傳捷報　 U13國際賽奪銅牌

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

消費熱門新聞

7-11咖啡「買7送7」今開賣！

漢堡王4層無麵包小牛堡限時2天回歸

全家「7元燒仙草」補貨優惠延長

超商跨年咖啡買1送1！全家、萊爾富夯品下殺

2大外送平台跨年夜暫停外送時間先看

7-11跨年咖啡買7送7！全台優惠一次看

全家霜淇淋新口味巧克力、草莓回歸！

用了N年才知道！菜瓜布冷知識大公開

機車界的雙料冠軍！滿意度調查結果大揭密

7-11開賣吉伊卡哇紅包袋！16款超萌IP一次買齊

好市多喝的全效保健品掀搶購熱潮 ！

痠痛貼布貼錯當心副作用！

高雄上明眼科導入「視優SiLK」治療強調安全至上

速食店跨年優惠整理包

更多熱門

相關新聞

彰化人敲碗以為咖啡廳　超狂眼鏡行砸重金卡位金馬路

彰化人敲碗以為咖啡廳　超狂眼鏡行砸重金卡位金馬路

自北部發跡、知名連鎖快時尚品牌「大倉酷眼鏡」首度插旗彰化市，選址金馬路上、佔地226坪的土地，採租地自建搶進家樂福金馬商圈，信義房屋專家表示，金馬路前景看俏，沿線已經吸納星巴克、壽司郎、麥當勞等大型連鎖店。

獨創炸蛋炒飯吸客　高雄知名海鮮餐廳房東突傳賣店面

獨創炸蛋炒飯吸客　高雄知名海鮮餐廳房東突傳賣店面

「酷洛米、布丁狗」湯圓超萌！

「酷洛米、布丁狗」湯圓超萌！

家樂福期間限定現煮便當68元超省

家樂福期間限定現煮便當68元超省

關廟拉麵下鍋浮出一堆小蟲　家樂福緊急下架

關廟拉麵下鍋浮出一堆小蟲　家樂福緊急下架

關鍵字：

家樂福火鍋季酸香番茄鮮美雞湯胡椒麻辣

讀者迴響

熱門新聞

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

即／柯文哲交保1小時20分鐘　北檢2度抗告

陳佩琪奔一銀領出「3000萬現金」　警派員護送

濟州空難179死　157名乘客全來自2地區

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

柯文哲再次交保　北檢回應了

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面