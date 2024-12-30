降溫冷吱吱　到家樂福一站購足 酸香番茄、鮮美雞湯、胡椒麻辣通通有

▲降溫冷吱吱，到家樂福一站購足。

圖、文／家樂福提供

冷氣團來襲的時候，少不了一鍋驅寒暖身的熱騰騰火鍋，不僅能滿足味蕾，還能讓身體快速暖和起來，而在家自煮火鍋更是舒適自在，這時，家樂福就是採購的最佳選擇。家樂福不僅提供酸香番茄、鮮美雞湯、胡椒麻辣…等各式多樣化的火鍋湯底，還有豐富的食材，蔬菜生鮮豬雞牛魚一應俱全，無論是自己一人獨享，還是和家人、朋友共享，窩在家裡不想出門的日子，吃鍋簡單又方便，一指下單外送嘛也通，在家就可輕鬆享受美味的火鍋盛宴。

個人鍋輕鬆煮

誰說一個人不能開鍋？家樂福2～3人份的小包湯底種類也十分豐富精彩，例如：康寶酸白菜湯底、匠人部隊鍋或辣牛肉湯底等，牛骨湯和蔬菜熬煮而成的清爽高湯加上秘方辣醬，自由加入喜歡的青菜、肉品，像是家樂福品日常豬肉、牛肉火鍋肉片，一人一盒份量剛好。把準備好的食材鍋物放進微波爐，洗個暖暖熱水澡出來就是一鍋美味料理！若湯底有剩，隔天加點白飯、打個蛋，前晚的火鍋秒變美味雜炊粥，完全不用擔心一個人吃火鍋後續難處理。

▲▼家樂福2～3人份的小包湯底種類選擇多。

小家庭健康煮 干貝花膠雞湯滋補養身

擔心常常外食重油重鹹，日常蔬菜攝取量不足，火鍋也是營養滿分又易於準備的料理，來到家樂福琳瑯滿目的蔬菜區，選購家樂福有機高麗菜、履歷去殼玉米筍、有機秀珍菇，為全家人補充來自大自然的纖維能量。

▲▼家樂福琳瑯滿目的蔬菜區。

選擇干貝花膠雞湯、燉雞湯、養生牛骨鍋、豚骨湯這類的鮮味湯底，再加入一包家樂福有機綜合菇蕈組，木耳杏鮑菇一包搞定，完美吸附湯底煮出來的蕈菇鮮甜美味，品嘗一口香濃滋補熱湯，一天繁忙工作的辛苦寒意瞬間被驅散！

不僅如此，在家樂福還可以買到花枝蝦漿、飛魚卵花枝漿等，整隻蝦包進去的蝦漿，要吃多大顆自己擠，在家就能享受到餐廳等級的手工魚漿好物，一條剛好一餐非常方便。

▲在家樂福還可以買到花枝蝦漿、飛魚卵花枝漿等食材。

團聚鍋澎湃煮 多種湯底滿足各種人的味蕾

如果是多人團聚，立刻把鴛鴦鍋拿出來，家樂福提供多種特色湯底選擇讓大家都滿意，想吃吃看不一樣的味道，來家樂福就對了！不管是酸菜鍋、胡椒豬肚湯，還是日式味增鍋、泡菜鍋，又或是嗜辣者不能錯過麻辣紅湯底，家樂福幫你滿足家人、朋友挑剔味蕾，鮮香麻辣鍋搭配美國牛雪花火鍋片、家福嚴選豬梅花火鍋肉片，再開幾盒蛋餃、花枝餃、干貝蝦滑、老油條，叔叔奶奶阿姨伯父都讚不絕口！

▲▼▲團聚鍋澎湃煮，多種湯底滿足各種人的味蕾。

隨時隨地能量補給 充實身心的即時湯品與沖泡飲品

除了火鍋，冬天寒冷的日子裡，來一杯熱飲或即食湯也是溫暖身心的絕佳選擇。在家樂福能找到各式各樣的沖泡飲品和即食湯品，隨泡即食、輕鬆享用，早餐來不及吃或者是傍晚肚子餓的時候，來上一杯每日營養穀珍，迅速止飢還能補充營養，寒冷的冬季實在少不了這些心靈能量補給品，現在就到家樂福採購吧！

▲▼在家樂福能找到各式各樣的沖泡飲品和即食湯品，隨泡即食。







