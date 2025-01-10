過年就該奢豪慶團圓！Mia C'bon「金蛇獻瑞」豪華年菜　一次吃遍名廚經典

▲頂級超市Mia C'bon推出「金蛇獻瑞」年菜活動。（圖／Mia C'bon提供，下同）

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2025蛇年要到了，還在為年菜煩惱？現在最流行的選擇就是直接把星級大餐搬回家，省去在廚房辛苦料理折騰的時間，用更chill的方式迎接新年！頂級超市Mia C'bon推出「金蛇獻瑞」年菜活動，超貼心網羅鼎泰豐、王品嚴選、十得私廚等名店的經典菜色，還有金賞軒、四代目菊川、山內雞肉等米其林推薦年菜，讓你在家就能享受名廚經典與星級美味。即日起至1/15前還有Mia C'bon 獨家【十得私廚年菜套組】預購優惠，4道精緻年菜+1道甜蜜甜點，簡單加熱就是一桌澎湃精緻又富禮儀感的年菜，讓你輕鬆優雅與家人共享團圓時刻！

名家傳統年菜為圍爐加分

準備迎接新年的美味盛宴，Mia C'bon特別引進以傳統台菜風味結合酒家菜聞名的十得私廚，用精湛手藝重現經典招牌料理，像是老罈酸菜胡椒鴨與黑蒜山藥排骨鍋，滿足老饕對傳統美味的期待；同時，還有最受歡迎的十得私廚珍藏年菜套組，包含綿密細膩的「紫芋金心獅子頭」、濃油赤醬的「紅燒富貴肉」、中西結合蹦新意的「濃白醬鮮蝦斜管麵」、傳統鍋物必備的美味精華「蘭陽西魯鍋」以及團購秒殺商品入口即化，不甜膩的「冰心綠豆糕」，整套2688元，就能將各式大菜都備齊，輕鬆端上年夜飯的餐桌，讓節日氣氛瞬間升級。

如果想品嚐人氣餐廳王品的奢華滋味，還能選擇王品嚴選山海盛宴享食尚年菜套組，鮑魚蒸全雞、鮮蠔醬汁金目鱸魚、頂級桃木燻鴨胸、鮮味小卷炊粉與冰火菠蘿油，整套3000有找，無需預訂、也不用外出人擠人，輕鬆就能吃到整桌豐盛佳餚。鄧師傅也推出了功夫年菜套組，包含道口燒雞、土豆豬腳等象徵吉祥的御品料理，4-5人份只要3199元即可將這份好運與美味帶回家。

▲【Mia C’bon獨家】十得私廚珍藏年菜套組（4菜1甜點）。

▲王品嚴選山海盛宴享食尚（3～4人份）。

▲鄧師傅功夫年菜套組（4～5人份）。

品嚐米其林免排隊！星級年菜一站買齊

想為挑剔的味蕾和親朋好友準備一場絕佳盛宴？星級年菜絕對是您的最佳選擇！Mia C’bon精心集合多家米其林指南必比登推薦的招牌功夫菜，打造令人垂涎的年節饗宴。

以鼎泰豐的招牌美味「蝦肉紅油炒手」與「豐味滷牛腱」作為開胃菜，瞬間點燃歡聚的喜悅氛圍。接著上桌的是宴席名菜：「東坡肉」肥而不膩，軟嫩入口；金賞軒出品的「花生煨豬腳」更是以台灣豬腳搭配飽滿花生粒，經細火慢燉，膠質滿溢，入口即化，醇香滿口。

還有必比登推薦的湖南風味「碳佐麻里X有你真好好湘干鍋雞」，香辣入味，回味無窮。壓軸登場的是來自日本名古屋鰻魚專賣店、同時獲得米其林推薦的「四代目菊川鰻魚米糕」，香脆魚皮與肥厚鮮嫩的鰻魚，搭配日式炊飯手法，帶來奢華的極致享受。

這些星級名廚料理，全在Mia C’bon即可輕鬆選購，自由搭配，豐儉隨心，免排隊、無等待，便能輕鬆打造米其林餐廳般的豪華年節餐桌。這個新年，用星級美味為團聚增添更多驚喜與感動！

▲日本米其林餐廳推薦－四代目菊川鰻魚米糕。

迪化街傳承四代的老協珍，今年再度帶來經典好味!無論是年年熱銷的火烔雞湯、龍蝦干貝鮑魚佛跳牆還是京都排骨，每一道都是象徵團圓吉祥的招牌佳餚。除了這些必備年菜，人氣排隊名店的一品花雕雞火鍋、逸湘齋蜜汁雙方以及林聰明沙鍋菜等，滿足味蕾的各種期待。寒冬時節，熱騰騰的鍋物更是不可或缺。Mia C'bon特別匯集刁民鍋物的4款熱門口味並引進海底撈、滿鍋香等名店經典鍋物，搭配提升料理層次的名店醬料如錦霞樓錦蟹醬、烏金XO醬等，為每道菜增添豐富風味，讓準備年菜再也不是一件難事!1/31前購買指定年菜滿1000元再加碼獲贈鄧師傅熱炒吧即食系列乙盒（數量有限，送完為止）。

春節送禮就選Mia C'bon

春節送禮Mia C'bon「蛇麼都有」，讓你送禮送到心坎裡！回顧2023～2024年顧客採購排行，Mia C'bon觀察進口水果禮盒、日本進口零食/伴手禮、國內知名品牌零食/餅乾、進口烈酒/葡萄酒禮盒組最受消費者青睞，今年特別推出多款精選禮盒，包括日本名物選禮盒組、台灣星級飯店與名店烘焙禮盒、趣味包裝零食禮盒、精緻烈酒組及奢華水果禮盒，總數超過200款！無論是節慶團圓還是拜訪親友，都能找到適合的好禮。

▲春節送禮Mia C'bon聚年味「蛇麼都有」，推出200款精緻禮盒。

進口新鮮的頂級美味果物，用來送禮絕對充滿驚喜與質感。在Mia C’bon有來自熊本產量稀少，草莓中最高等級的夢幻逸品「日本菊池糖蜜草莓禮盒」(1公斤)4,500元；碩大結實、脆口多汁的「澳洲塔斯馬尼亞櫻桃禮盒」(2公斤)3,299元；還有外銷等級，由人工檢選，翠甜爆汁的「萃好蜜棗禮盒」(12入)888元；產自和歌山，皮薄多汁且無籽，甜度最高，市面稀有的珍品「日本田村蜜柑禮盒」，以及多款日本產地直送，清脆扎實，濃郁滋味的蘋果禮盒，搭配質感包裝，送禮超有面子！ Mia C’bon還提供自組水果禮盒服務，讓你依照送禮對象的喜好，客製化專屬商品，體現您獨一無二的心意。

▲引進國內外精緻水果禮盒，種類超多元，送禮心意滿滿。

蛇年嗨翻新年！Mia C'bon 辦年貨，加碼好康拿不完，即日起至2/4，單筆消費滿1,000元再享100元滿額現金折價券，滿888元還能免費獲得蛇年限定紅包1組，此外，2/28前滿額集點還能兌換日本當代美學大師柳宗理經典鍋具，每滿500元累積1點，集滿3點起即可加價購，輕鬆把經典日式美學鍋具帶回家!

別忘了，1/29大年初一早上11:30準時鎖定超搶手「新春開運福袋」，內含圓山大飯店牛肉麵、日本青森縣青天霹靂米、Perrier氣泡水、江戶綜合米果、日清芥籽油與Mia C'bon品牌麻布袋，還有源鮮智慧農場體驗券，總價值超過2千元以上的精選好物，只要599元即可搶購，手腳慢了可就要扼腕了！ 好康一波接一波，年貨禮品一次備足！Mia C'bon從年菜到禮盒、新春福袋再到換購活動，全面打造豐富多元的年節選擇，讓春節過得豪氣體面又充滿年味！

▲新春開運福袋$599，1/29準時開搶。