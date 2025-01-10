　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

過年就該奢豪慶團圓！Mia C'bon「金蛇獻瑞」豪華年菜　一次吃遍名廚經典

▲▼Mia C’bon,家樂福,年菜,禮盒。（圖／Mia C’bon提供）

▲頂級超市Mia C'bon推出「金蛇獻瑞」年菜活動。（圖／Mia C'bon提供，下同）

生活中心／綜合報導

2025蛇年要到了，還在為年菜煩惱？現在最流行的選擇就是直接把星級大餐搬回家，省去在廚房辛苦料理折騰的時間，用更chill的方式迎接新年！頂級超市Mia C'bon推出「金蛇獻瑞」年菜活動，超貼心網羅鼎泰豐、王品嚴選、十得私廚等名店的經典菜色，還有金賞軒、四代目菊川、山內雞肉等米其林推薦年菜，讓你在家就能享受名廚經典與星級美味。即日起至1/15前還有Mia C'bon 獨家【十得私廚年菜套組】預購優惠，4道精緻年菜+1道甜蜜甜點，簡單加熱就是一桌澎湃精緻又富禮儀感的年菜，讓你輕鬆優雅與家人共享團圓時刻！

名家傳統年菜為圍爐加分

準備迎接新年的美味盛宴，Mia C'bon特別引進以傳統台菜風味結合酒家菜聞名的十得私廚，用精湛手藝重現經典招牌料理，像是老罈酸菜胡椒鴨與黑蒜山藥排骨鍋，滿足老饕對傳統美味的期待；同時，還有最受歡迎的十得私廚珍藏年菜套組，包含綿密細膩的「紫芋金心獅子頭」、濃油赤醬的「紅燒富貴肉」、中西結合蹦新意的「濃白醬鮮蝦斜管麵」、傳統鍋物必備的美味精華「蘭陽西魯鍋」以及團購秒殺商品入口即化，不甜膩的「冰心綠豆糕」，整套2688元，就能將各式大菜都備齊，輕鬆端上年夜飯的餐桌，讓節日氣氛瞬間升級。

如果想品嚐人氣餐廳王品的奢華滋味，還能選擇王品嚴選山海盛宴享食尚年菜套組，鮑魚蒸全雞、鮮蠔醬汁金目鱸魚、頂級桃木燻鴨胸、鮮味小卷炊粉與冰火菠蘿油，整套3000有找，無需預訂、也不用外出人擠人，輕鬆就能吃到整桌豐盛佳餚。鄧師傅也推出了功夫年菜套組，包含道口燒雞、土豆豬腳等象徵吉祥的御品料理，4-5人份只要3199元即可將這份好運與美味帶回家。

▲▼Mia C’bon,家樂福,年菜,禮盒。（圖／Mia C’bon提供）

▲【Mia C’bon獨家】十得私廚珍藏年菜套組（4菜1甜點）。

▲▼Mia C’bon,家樂福,年菜,禮盒。（圖／Mia C’bon提供）

▲王品嚴選山海盛宴享食尚（3～4人份）。

▲▼Mia C’bon,家樂福,年菜,禮盒。（圖／Mia C’bon提供）

▲鄧師傅功夫年菜套組（4～5人份）。

品嚐米其林免排隊！星級年菜一站買齊

想為挑剔的味蕾和親朋好友準備一場絕佳盛宴？星級年菜絕對是您的最佳選擇！Mia C’bon精心集合多家米其林指南必比登推薦的招牌功夫菜，打造令人垂涎的年節饗宴。

以鼎泰豐的招牌美味「蝦肉紅油炒手」與「豐味滷牛腱」作為開胃菜，瞬間點燃歡聚的喜悅氛圍。接著上桌的是宴席名菜：「東坡肉」肥而不膩，軟嫩入口；金賞軒出品的「花生煨豬腳」更是以台灣豬腳搭配飽滿花生粒，經細火慢燉，膠質滿溢，入口即化，醇香滿口。

還有必比登推薦的湖南風味「碳佐麻里X有你真好好湘干鍋雞」，香辣入味，回味無窮。壓軸登場的是來自日本名古屋鰻魚專賣店、同時獲得米其林推薦的「四代目菊川鰻魚米糕」，香脆魚皮與肥厚鮮嫩的鰻魚，搭配日式炊飯手法，帶來奢華的極致享受。

這些星級名廚料理，全在Mia C’bon即可輕鬆選購，自由搭配，豐儉隨心，免排隊、無等待，便能輕鬆打造米其林餐廳般的豪華年節餐桌。這個新年，用星級美味為團聚增添更多驚喜與感動！

▲▼Mia C’bon,家樂福,年菜,禮盒。（圖／Mia C’bon提供）

▲日本米其林餐廳推薦－四代目菊川鰻魚米糕。

迪化街傳承四代的老協珍，今年再度帶來經典好味!無論是年年熱銷的火烔雞湯、龍蝦干貝鮑魚佛跳牆還是京都排骨，每一道都是象徵團圓吉祥的招牌佳餚。除了這些必備年菜，人氣排隊名店的一品花雕雞火鍋、逸湘齋蜜汁雙方以及林聰明沙鍋菜等，滿足味蕾的各種期待。寒冬時節，熱騰騰的鍋物更是不可或缺。Mia C'bon特別匯集刁民鍋物的4款熱門口味並引進海底撈、滿鍋香等名店經典鍋物，搭配提升料理層次的名店醬料如錦霞樓錦蟹醬、烏金XO醬等，為每道菜增添豐富風味，讓準備年菜再也不是一件難事!1/31前購買指定年菜滿1000元再加碼獲贈鄧師傅熱炒吧即食系列乙盒（數量有限，送完為止）。

春節送禮就選Mia C'bon

春節送禮Mia C'bon「蛇麼都有」，讓你送禮送到心坎裡！回顧2023～2024年顧客採購排行，Mia C'bon觀察進口水果禮盒、日本進口零食/伴手禮、國內知名品牌零食/餅乾、進口烈酒/葡萄酒禮盒組最受消費者青睞，今年特別推出多款精選禮盒，包括日本名物選禮盒組、台灣星級飯店與名店烘焙禮盒、趣味包裝零食禮盒、精緻烈酒組及奢華水果禮盒，總數超過200款！無論是節慶團圓還是拜訪親友，都能找到適合的好禮。

▲▼Mia C’bon,家樂福,年菜,禮盒。（圖／Mia C’bon提供）

▲春節送禮Mia C'bon聚年味「蛇麼都有」，推出200款精緻禮盒。

進口新鮮的頂級美味果物，用來送禮絕對充滿驚喜與質感。在Mia C’bon有來自熊本產量稀少，草莓中最高等級的夢幻逸品「日本菊池糖蜜草莓禮盒」(1公斤)4,500元；碩大結實、脆口多汁的「澳洲塔斯馬尼亞櫻桃禮盒」(2公斤)3,299元；還有外銷等級，由人工檢選，翠甜爆汁的「萃好蜜棗禮盒」(12入)888元；產自和歌山，皮薄多汁且無籽，甜度最高，市面稀有的珍品「日本田村蜜柑禮盒」，以及多款日本產地直送，清脆扎實，濃郁滋味的蘋果禮盒，搭配質感包裝，送禮超有面子！ Mia C’bon還提供自組水果禮盒服務，讓你依照送禮對象的喜好，客製化專屬商品，體現您獨一無二的心意。

▲▼Mia C’bon,家樂福,年菜,禮盒。（圖／家樂福提供）

▲引進國內外精緻水果禮盒，種類超多元，送禮心意滿滿。

蛇年嗨翻新年！Mia C'bon 辦年貨，加碼好康拿不完，即日起至2/4，單筆消費滿1,000元再享100元滿額現金折價券，滿888元還能免費獲得蛇年限定紅包1組，此外，2/28前滿額集點還能兌換日本當代美學大師柳宗理經典鍋具，每滿500元累積1點，集滿3點起即可加價購，輕鬆把經典日式美學鍋具帶回家!

別忘了，1/29大年初一早上11:30準時鎖定超搶手「新春開運福袋」，內含圓山大飯店牛肉麵、日本青森縣青天霹靂米、Perrier氣泡水、江戶綜合米果、日清芥籽油與Mia C'bon品牌麻布袋，還有源鮮智慧農場體驗券，總價值超過2千元以上的精選好物，只要599元即可搶購，手腳慢了可就要扼腕了！ 好康一波接一波，年貨禮品一次備足！Mia C'bon從年菜到禮盒、新春福袋再到換購活動，全面打造豐富多元的年節選擇，讓春節過得豪氣體面又充滿年味！

▲▼Mia C’bon,家樂福,年菜,禮盒。（圖／Mia C’bon提供）

▲新春開運福袋$599，1/29準時開搶。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
檢察官與吳乃仁聚餐　照片曝光！
快訊／柯文哲正式提抗告！
鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！　緋聞4對象起底
快訊／鬼鬼鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！
鬼鬼無預警當媽震驚演藝圈！　炎亞綸祝福：實現願望
快訊／基隆警局長磨蹭臉頰！25歲女警痛哭　警政署回應了
不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖
公館65年名店歇業！　台大學生回憶沒了
PO文怨「鬥輸姊姊」　謝典林突關臉書

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

降溫冷吱吱　到家樂福一站購足 酸香番茄、鮮美雞湯、胡椒麻辣通通有

韓國延世大學新品「抹茶生乳包」來了！7-11獨家引進任2件79折

過年就該奢豪慶團圓！Mia C'bon「金蛇獻瑞」豪華年菜　一次吃遍名廚經典

蠟筆小新粉看過來！3款過年「必買好物」陪你新春開心迎好運

bb.q CHICKEN「過年限定餐」開賣！加碼送五花肉肉包起來半價券

7-11開賣「草莓之王霜淇淋」！第二支10元、半價優惠時段出爐

大勢明星齊聚 NB 紅毯！直擊柯佳嬿、李沐、詹懷雲腳上新歡，躍上「奧斯卡級神片」捕捉動人瞬間

全家春節「唐老鴨杯」超萌！合作迪士尼3大活動　刮刮卡中獎100％

漢堡王全新「松露漢堡」新春限定吃！超人氣「雞薯條」也回歸

全聯大掃除清潔用品「買1送1」！大潤發吉伊卡哇寢具只要799元

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

韓國延世大學新品「抹茶生乳包」來了！7-11獨家引進任2件79折

過年就該奢豪慶團圓！Mia C'bon「金蛇獻瑞」豪華年菜　一次吃遍名廚經典

蠟筆小新粉看過來！3款過年「必買好物」陪你新春開心迎好運

bb.q CHICKEN「過年限定餐」開賣！加碼送五花肉肉包起來半價券

7-11開賣「草莓之王霜淇淋」！第二支10元、半價優惠時段出爐

大勢明星齊聚 NB 紅毯！直擊柯佳嬿、李沐、詹懷雲腳上新歡，躍上「奧斯卡級神片」捕捉動人瞬間

全家春節「唐老鴨杯」超萌！合作迪士尼3大活動　刮刮卡中獎100％

漢堡王全新「松露漢堡」新春限定吃！超人氣「雞薯條」也回歸

全聯大掃除清潔用品「買1送1」！大潤發吉伊卡哇寢具只要799元

鹹蛋黃醬+大甲芋泥！肯德基過年限定「紫芋金來金沙雞」只賣6周

民眾黨明率萬人「釘孤枝」！　晚上要打「綠色恐怖光」、曝恐有滋事份子

漫才團體「暴羅WALK」電影院限定演出　激發實體戲院新可能

曝光檢察官與吳乃仁聚餐照片！　侯漢廷轟：竟連時間點都要說謊

奎士咖啡101店打造美術館風格　星巴克龍井車道門市登場

誰說我只投三分球！　「蟻人」艾德華茲超暴力戰斧劈扣戲耍魔術

快訊／10天期限將至正式提抗告！北院收到柯文哲抗告狀

美駐中大使：北京對台好戰犯下錯誤　應與賴清德對話

毀約生第6孩「老婆急結紮」！6寶爸借錢扛重擔　洗車功夫曝光

北市男「衛生紙藏蟲蟲」越南托運回台　51隻闖關失敗遭滅絕

睡夢中大叫！新竹男突無心跳瀕死　消防7次電擊搶回一命

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

消費熱門新聞

7-11開賣「草莓之王霜淇淋」

直擊詹懷雲、柯佳嬿相揪「穿NB走紅毯」！

漢堡王「松露漢堡」新春限定吃！

全家唐老鴨杯超萌！刮刮卡中獎率100%

超商抗寒優惠來了！暖暖包買1送1

全聯大掃除清潔用品「買1送1」

露營老手大推這款好物　海鮮大餐也能輕鬆料理上桌

快訊／萊爾富福袋「台積電股票」獎落桃園　幸運兒花200抽中百萬

拿坡里買炸雞送披薩限時2周開跑

蠟筆小新粉看過來！「必買好物」陪你迎好運

美式5折、10元喝卡布奇諾！超商咖啡優惠懶人包

肯德基「紫芋金來金沙雞」只賣6周

過年必吃美味年菜　就靠「祕密武器」搞定

頂呱呱聯名hahababy一次看

更多熱門

相關新聞

全家唐老鴨杯超萌！刮刮卡中獎率100%

全家唐老鴨杯超萌！刮刮卡中獎率100%

全家便利商店春節限定「唐老鴨杯」，未上架就先受到討論矚目！如今全家公布與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全家金賀鴨」3大主題活動，除了有療癒唐老鴨捏捏球、飯糰和搖搖茶吧新包裝，還有中獎率100%的「新春好運呱呱卡」。

屏縣春節食安宣導　健康年菜6招過好年

屏縣春節食安宣導　健康年菜6招過好年

漢來美食2024年營收創新高　旗下自助餐、宴會廳過年訂位已滿

漢來美食2024年營收創新高　旗下自助餐、宴會廳過年訂位已滿

蘭蔻攜手蔡國強打造巴黎玫瑰禮盒

蘭蔻攜手蔡國強打造巴黎玫瑰禮盒

家樂福福袋抽「AI全套家電」電視到冰箱都包

家樂福福袋抽「AI全套家電」電視到冰箱都包

關鍵字：

Mia C’bon家樂福年菜禮盒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

49歲三級片女神靠「翹臀神器」回春

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

小姊妹遭性侵1年　放火燒死爸爸復仇

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

台積電尾牙「峮峮中空現身」！

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

警政署新編2218萬　被爆「指名」黑熊學院協助

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面