「寶可夢佛跳牆」超萌！皮卡丘甕限量獨售　百大年菜早鳥開賣

▲家樂福開賣百款年菜，其中「老協珍X寶可夢」推出芋頭炊粉、佛跳牆，附上「皮卡丘造型甕」超萌。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

年菜吹起IP風！家樂福精選百大年菜早鳥開賣，集結實體門市、線上購物、家速配，針對9天連假推薦百道料理選擇，其中最吸睛的是「老協珍X寶可夢」推出芋頭炊粉、佛跳牆，附上「皮卡丘造型甕」，當時在老協珍官網上架688份秒殺，如今家樂福也限量開賣，售價為888元至1288元。

▲家樂福針對農曆春節長達9天連假，端出百道年菜選擇。（圖／業者提供）



家樂福圍爐年菜在11月底搶先開賣，針對農曆春節長達9天連假，端出多款單品與套組百道年菜選擇，動員實體門市量販、超市、線上購物、家速配，並提供便利的「甲店購買、乙店取貨」，還能成為消費者的「年菜冰箱」，不用塞滿自家廚房或冰箱，訂購後再依需求時段，到店取貨，即使有烹調即時的食材需求，也可選擇家速配小時內到貨。

即日起至2025年1月25日，家樂福會員專屬單筆購買年菜與指定商品，每滿1500元就贈100元現金折價券（單筆最高送5000元）；單筆每滿2500元送「麥香阿薩姆紅茶」1瓶，可累贈，單筆最高贈20瓶。

▲「老協珍X寶可夢」推出芋頭炊粉、佛跳牆，附上「皮卡丘造型甕」超萌。（圖／業者提供）

近年老協珍每年都有IP聯名新話題，今年特別與「寶可夢」合作，推出2款超萌且極具收藏價值的「皮卡丘造型甕」，一推出就受到訓練家粉絲矚目，全台限量發售。

老協珍X寶可夢年菜 推出「芋頭炊粉」每份888元、「佛跳牆」1288元，兩款皆附「皮卡丘造型甕」，先前在老協珍官網上架688份，迅速秒殺銷售一空；如今在家樂福獨賣，先前在家樂福線上預購也熱銷600多份，如今還有限量在門市量販開賣。

▲「老協珍X寶可夢」年菜，家樂福限量獨賣。（圖／記者林育綾攝）

家樂福今年年菜選品特色，包含「人氣IP聯名限量款」、「米其林與必比登推薦餐廳」、「名店招牌菜」、「名品經典手路菜」、「名店套餐組」、「蔬食套餐組」、「麻辣饗宴」與澎湃高檔的生鮮海產肉品。

●7-11集結200款年菜

7-ELEVEN今年春節年菜集結全台7000家門市、i預購、i划算等平台，匯聚「星級年菜套餐」、「經典米其林名店」、「獨家伴手禮」、「年貨團購組合」等4大類別，選品總數超過千種。

▲7-11門市預購誌推出超過200款年菜美食，近50道為獨家販售品項。（圖／業者提供）

其中7-11 門市預購誌推出超過200款年菜美食，近50道為獨家販售品項，「零廚藝」也能打造圍爐饗席，套餐組較去年增加2成以上，挑戰超商年菜天花板，首度攜手北中南東六家星級飯店，推出「五星飯店夢幻套組」，集結北投老爺酒店、桃園喜來登酒店、台中李方艾美酒店、台南遠東香格里拉酒店、礁溪長榮鳳凰酒店、花蓮瑞穗天合酒店，免南北奔波，年節期間就能吃到6家星級飯店招牌料理，6道菜色只要4680元，相當於原價8折優惠。

▲7-11集結五星飯店推出夢幻年菜組。（圖／業者提供）

此波也網羅近10家米其林指南推薦，包括米其林一星的台北美福飯店「米香麻油雞米糕」與富錦樹食堂「蒜香筍絲蹄膀」、針對蔬素食者則有連續5年獲米其林推薦的素食懷石料理「鈺善閣套餐」等，排隊名店林聰明首度推出「林聰明龍蝦鍋」，還有千元不到的「海霸王珍鮑佛跳牆」等，預購誌指定品項任選3件92折。

線上平台「i預購」則推出「蛇來運轉年菜大賞」專區，持續開發超商獨家販售商品，像是「海底撈麻辣小龍蝦」、「祥和蔬食松露油飯」、「溫國智主廚招財納福包」等。

●全家金蛇年菜預購

全家便利商店搶攻「2025金蛇年菜預購」商機，集結「FamiPort型錄預購」、電商「全家行動購」兩大渠道，匯集超過200款年菜組，主打「米其林名店招牌菜」、「南洋異國風味料理」、「飯店星級奢華餐桌」與「網紅人氣年菜套組」四大主題，全方位滿足消費者的年節餐桌。

▲全家推出年菜預購。（圖／業者提供）

推薦預購熱銷排行榜第1名「2025金蛇迎春丟丟妹年菜」套組，與網紅丟丟妹合作，推出佛跳牆、桃木燻雞、紹興醉蝦、筍乾蹄膀、獅子頭白菜滷共7道料理澎拜上桌，售價2799元。

FamiPort型錄預購亦蒐羅全台排隊名店糕點菓子，獨家開賣甜點界香奈兒法朋烘焙甜點坊「經典蛋黃酥禮盒」、人氣品牌承繼CHENG JI「單片焦糖起司蛋糕」、花磚甜點「九宮格綜合可麗露」、伴手禮霸榜常勝軍不二糕點「蛋黃酥」、小潘蛋糕坊「鳳凰酥」、亞尼克「雪天使生乳捲」都火熱預購中，在全家FamiPort預購下單，不需大排長龍人擠人，即可輕鬆在家享受美味甜點。

▲在全家FamiPort預購下單，不需大排長龍人擠人，即可輕鬆在家享受。（圖／業者提供）

電商平台「全家行動購」同步搜羅逾百款年菜商品，也再度攜手百萬YouTuber千千自有品牌水水灶咖，開賣「水嘎有春小龍年菜組」，包含佛跳牆、東坡肉等6道經典菜色，線上下單宅配到家，輕鬆覆熱即可上桌，優惠價2,688元。