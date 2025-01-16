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專案小組揭黃麟凱「變裝絞殺」詭計　苦等12年伏法盼死者家屬放下

▲▼黃麟凱遺體抵達板橋殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝）

▲死囚黃麟凱在案發12年後伏法，當年偵辦案件的專案小組成員盼受害家屬能因此釋懷。（圖／記者黃彥傑攝）

突發中心／台北報導

死囚黃麟凱殘忍絞殺王姓前女友及王母，16日深夜遭槍決伏法。當年承辦這件雙屍命案的專案小組成員感嘆，黃麟凱犯案時年僅20歲，就已知用不留痕跡的方式行兇，若重返社會恐造成更多危害，希望黃麟凱的伏法，能讓痛失生命中2個重要女人的被害家屬放下。

新北市警局在2013年10月1日晚間7點左右接獲報案，一對母女被反鎖陳屍三重一處公寓內，警方到場後懷疑是他殺命案，立即封鎖現場，並報請檢察官指揮，經研判兇手並未逃離公寓，上上下下翻遍，終於在深夜11點多，找到躲在公寓頂樓的黃麟凱，同時發現裝有3條童軍繩、沾有精液衛生紙團的提袋。

專案小組調查還原，黃麟凱早在案發前2天（9月29日），與王姓前女友見面商討20萬元債務問題，結果談判破裂，黃麟凱當晚就先去買了童軍繩，再約王女2度談判失敗。2天後（10月1日）的下午，黃麟凱持備用鑰匙潛入王女住處，意外撞見正在午睡的王女母親，當場將人勒斃，繼續埋伏等到王女返家，再將王女綑綁性侵後絞殺。

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲檢警揭露黃麟凱策劃不留痕跡的殺人手法。（圖／記者陳豐德翻攝）

專案小組回憶偵辦過程，發現黃麟凱心思極為縝密，穿著拖鞋抵達命案現場時，先從袋子裡拿出準備好的衣物，自行換裝穿戴上頭套、手套、襪子，避免留下指紋、腳印，且選擇以童軍繩行兇，避免死者濺血沾染自身，若沒能及時找到黃麟凱與童軍繩，後續可能難以追查比對跡證。

辦案人員指出，當年僅20歲的黃麟凱還在服兵役，卻能在2天內策畫出不留痕跡的殺人手法，若只是服刑20年，出獄後仍是身強體壯，可能對社會造成更多危害。此外，被害家屬多年來不斷表達無法原諒黃麟凱的強烈情緒，希望黃麟凱被判100個死刑，如今黃麟凱在案發後12年伏法，盼能讓被害家屬能放下。

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快訊／「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

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