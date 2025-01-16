大砍百億「家電汰換補助」挨轟　賴士葆急轉彎：只刪太陽能預算5億元

▲立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院昨展開總預算案黨團協商，國民黨立委提案刪除百億「節能家電汰換補助」，引起外界憂心恐衝擊原有的舊換新3000元補助；時代力量黨主席王婉諭也轟這樣的提案是在惡搞、報復台灣民眾。事後，提案人、國民黨立委賴士葆才急轉彎表示，經與能源署長討論後，「我們對節能的家電完全沒有刪一毛錢」，只對於太陽能光電部分刪五億元，希望以正視聽。對於賴士葆的急轉彎，王婉諭嗆，被罵了才知道不妥，為什麼一開始要亂提？從來沒看過這種亂搞還不承認的操作。

王婉諭表示，如果你今年想換冷氣、冰箱，那你可能領不到三千塊的「節能家電補助」了。國民黨立委賴士葆、林思銘提案，刪除106.2億「節能家電汰換補助」相關預算科目中的 100 億，直接拿掉預計 200 萬個家庭的家電汰換補助。

王婉諭說，面對外界批評，林思銘居然在臉書說，「這些提案還要協商處理，不是最終版」、「現在協商沒結果，才讓外界帶風向說本黨讓國家停止運作。」王說，如果你自己也知道這些提案不合理，那你幹嘛提？為什麼一開始不好好動腦思考再送案協商？先出聲教訓民眾，再說沒那麼嚴重，這是什麼神邏輯？請國民黨不要再當做賊喊抓賊的政治巨嬰了。

對於王婉諭抨擊，賴士葆指出，針對外界指出他要刪除家電升級的節能補助100億元的，與事實有出入，這是由經濟部能源基金來補助節能家電以及家戶屋頂設置太陽能光電兩項，總共106億元預算，經與能源署長討論後，「我們對節能的家電完全沒有刪一毛錢」，只對於太陽能光電部分刪五億元，這也是能源署長所同意的，希望以正視聽。

隨後王婉諭再嗆，賴士葆大砍 100 億的預算提案編號 316，針對「住宅家電汰舊換新節能補助」、「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」的預算條目共 106 億。其中，將近「70億」都是「節能家電汰換」補助，這個提案大家都看得到，多家媒體也都有報導，哪來的造謠問題？

王婉諭轟，被罵了才知道不妥，為什麼一開始要亂提？要轉彎了就低調點，為什麼還派假帳號來洗版？從來沒看過這種亂搞還不承認的操作。