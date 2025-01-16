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藍委提案砍百億「節能家電汰換補助」　王婉諭轟惡搞：為難換購民眾

▲▼悠遊付,全國電子,不帶錢包就出門,電子錢包,空調,冰箱,一級能效,節能家電最高5,000元補助。（圖／記者姜國輝攝）

▲國民黨立委提案刪除百億「節能家電汰換補助」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

立法院昨展開總預算案黨團協商，國民黨立委提案刪除百億「節能家電汰換補助」，引起外界憂心恐衝擊原有的舊換新3000元補助。對此，時代力量黨主席王婉諭今（16日）表示，國民黨不只亂砍公視預算跟家長、小孩為敵，還要為難換購家電的民眾，最莫名其妙的，提案事由是「綠能公司」獲利豐碩，就算膝反射亂砍能源預算，也不是這種砍法吧？這種提案品質，根本就是在惡搞、報復台灣民眾。

王婉諭表示，如果是今年想換冷氣、冰箱的人，可能領不到三千塊的「節能家電補助」了。因為國民黨立委賴士葆、林思銘提案，刪除106.2億「節能家電汰換補助」相關預算科目中的100億，直接拿掉預計200萬個家庭的家電汰換補助。

王婉諭表示，原來，國民黨不只亂砍公視預算跟家長、小孩為敵，還要為難換購家電的民眾。節能家電補助已經執行了好幾年，自己就申請過幾次，不管租屋、買房的人，只要買家電的，幾乎都用過。

王婉諭指出，最莫名其妙的是，賴士葆委員的提案事由是「綠能公司」獲利豐碩。但賴士葆委員，106億的預算，將近「70億」都是「節能家電汰換補助」，就算膝反射亂砍能源預算，也不是這種砍法吧？

王婉諭批評，如果預算真的被砍100億，結果就是，能源繼續浪費、民眾無法省錢、家電業者慘賠，這種提案品質，根本就是在惡搞、報復台灣民眾。

王婉諭提到，而且，面對外界批評，國民黨團書記長林思銘昨天居然在臉書說，「這些提案還要協商處理，不是最終版」、「現在協商沒結果，才讓外界帶風向說本黨讓國家停止運作」。

王婉諭強調，如果林思銘也知道這些提案不合理，那為何要提？為什麼一開始不好好動腦思考再送案協商？先出聲教訓民眾，再說沒那麼嚴重，這是什麼神邏輯？請國民黨不要再當做賊喊抓賊的政治巨嬰了！

▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

▲▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

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