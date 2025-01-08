　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨擬成立罷免指揮總部「立委議員一起罷」　綠黨團：這才是惡罷

▲▼民進黨團時事回應記者會 吳思瑤 蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

對於民進黨團總召柯建銘喊出雙罷，藍營也反擊要罷免38席區域綠委，更傳出將成立「罷免指揮總部」，罷免民進黨立委，甚至擴大戰線，連縣市議員一起罷，而綠委吳思瑤跟其議員子弟兵黃守達等人就被鎖定。民進黨團幹事長吳思瑤今（8日）痛批，自己長期在第一線政治攻防，被當作眼中釘可以承擔，但這些努力問政的地方議員，因為是吳思瑤子弟兵就要拖下水，這不是惡罷什麼才是？綠委蔡易瑜也表示，但藍白有62席可依法發起倒閣，大家一起來重選，民進黨38席全數奉陪。

吳思瑤表示，現在進行中的罷免連署案都是民間團體、公民朋友自動自發串聯，這麼冷的天大家感受民意沸騰，這是人民意志展現，以政黨之姿率先點名罷免立委的是國民黨，自己是當事人，印象深刻，每天都收到很多選民打氣加油，國民黨北市黨部主委多久以前就指名要罷免吳思瑤跟吳沛憶？以政黨芝姿率先發動罷免的是國民黨，以罷制罷、完全不問專業，只要報復性罷免的就是國民黨。

吳思瑤指出，今天媒體斗大標題，國民黨不只要惡罷還要成立罷免總部，國民黨的罷免完全是報復性立場，惡罷更是亂罷，罷免是憲法賦予人民的珍貴權利、重新審視民代的專業性，是人民意志展現，但國民黨惡罷完全是政治手段，國民黨罷免指揮總部已經準備成立。

吳思瑤表示，自己出身幕僚，努力栽培年輕世代投入政治工作，新北市議員戴瑋珊、台中市議員黃守達等人，國民黨不明究理點名這些人做罷免目標，國民黨不只鎖定立委，連不相干的議員都要罷，自己長期在第一線政治攻防，被當作眼中釘自己可以承擔，但這些在縣市議會努力問政的議員，因為是吳思瑤子弟兵就要拖下水，這不是惡罷什麼才是？這就是國民黨。

民進黨團書記長蔡易餘表示，國民黨說要罷免民進黨38席區域立委，罷免目的就是國民黨要搶回席次，重選還是要有選舉過程，建議國民黨，如果要發動38席罷免，就依照憲法權利可以發動倒閣，總統可以解散國會，大家一起來重選，民進黨38席全數奉陪，願意跟國民黨再來重選。

蔡易餘也點出，看起來國民黨又要轉彎，民進黨中間沒有任何雙標，黨團不可能對自己的行政院長發動倒閣、票數也不夠，但藍白有62席，只要發動倒閣就可以達到罷免38席的目的，幹嘛要繞一大圈？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「饗饗」疑食物中毒已通報19人！　衛生局：尚未同意復業
古代壁畫12生肖沒有蛇！「這動物」取代　考古專家揭原因
TOYOTA、NVIDIA雙強合作！開發下一代自駕車、新處理
獨／三重工地釀禍非第一次！　傾斜屋受災戶怒嗆建商
1600吃饗饗「吐得像新加坡魚尾獅」　10大1小慘況曝
指國民黨不「惡質」！　傅崐萁：不會如民進黨搞大罷免
陸男星發聲！　證實淪豬仔「遭囚禁剃頭」
89猴咖啡喝一半...突遭4便衣壓制　「蜥蜴趴」地上關心眼鏡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拒卓榮泰到立院報告！　傅崐萁：周五就表決憲訴法覆議案

被疑行政不中立！陳志銘去年4月給京華城資料　陳智菡：都是公開內容

分析2026台中市長最新民調　黃揚明曝「藍軍未來隱憂」

退警消年改三讀　現職基層警消嘆悲哀：調高所得替代率絕對不合理

國民黨將設「罷免指揮總部」？　李彥秀：會備好18套劇本

林秉文潛逃出境竟自稱「不逃避」　徐巧芯嗆：先回來接受審判

蔡其昌2026戰台中？　黃暐瀚曝最新民調：在「這兩群人」有高滿意度

指國民黨不「惡質」！　傅崐萁：不會如民進黨搞大罷免

國民黨擬成立罷免指揮總部「立委議員一起罷」　綠黨團：這才是惡罷

陳菊腦血管阻塞「病況逐漸進步」　高醫：積極安排復健

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

黃子韜直播「傳出女人叫聲」　她一進來脫衣服..嚇瘋了XD

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

退休 #女警 淪 #車手 貴婦級打扮被逮！ 自爆面交4次收600萬

拒卓榮泰到立院報告！　傅崐萁：周五就表決憲訴法覆議案

被疑行政不中立！陳志銘去年4月給京華城資料　陳智菡：都是公開內容

分析2026台中市長最新民調　黃揚明曝「藍軍未來隱憂」

退警消年改三讀　現職基層警消嘆悲哀：調高所得替代率絕對不合理

國民黨將設「罷免指揮總部」？　李彥秀：會備好18套劇本

林秉文潛逃出境竟自稱「不逃避」　徐巧芯嗆：先回來接受審判

蔡其昌2026戰台中？　黃暐瀚曝最新民調：在「這兩群人」有高滿意度

指國民黨不「惡質」！　傅崐萁：不會如民進黨搞大罷免

國民黨擬成立罷免指揮總部「立委議員一起罷」　綠黨團：這才是惡罷

陳菊腦血管阻塞「病況逐漸進步」　高醫：積極安排復健

胡椒粉加太多出事了！台南黑衣人爆打豆乳雞老闆　狂棍痛狂輸出

台南最新免費景點！桂子山「汐見之丘」啟用　5分鐘攻頂俯瞰全景

想快點和普丁見面　川普：每天有很多年輕人死去

試開箱／潤唇膏元年來了！3秒賣一支、粉絲空空賞30條超狂

拒卓榮泰到立院報告！　傅崐萁：周五就表決憲訴法覆議案

被疑行政不中立！陳志銘去年4月給京華城資料　陳智菡：都是公開內容

搭飛機坐哪裡最安全？　專家曝「黃金3大保命座位」：走道更好

「TOYOTA GR Corolla」馬來西亞上市！1.6升渦輪折合新台幣267萬

2025房市以盤待變　信義：屋主有望調整心態降價

獸父警性侵女兒348次被起訴　若遭免職400萬退休金泡湯

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

政治熱門新聞

被陳佩琪告　許富舜︰師母提告，我無奈承受

台派抵制「大陸地名路」　網笑：青島東路呢

游毓蘭氣炸轟民進黨：到底多痛恨警消

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

支持「警消年改」等3修正草案　黃國昌曝民眾黨團態度

統派小黨推大咖男星選立委　微信對話曝金援價碼

退警年改三讀　內政部：恐引發現職人員離退、影響治安工作

修法加嚴才一年！　立法院三讀修正「放寬外役監遴選門檻」

柯建銘預告「大罷免時代」來臨　黃暐瀚曝3標準：危險席次寥寥可數

指國民黨不「惡質」！　傅崐萁：不會如民進黨搞大罷免

退警年改三讀　柯建銘「當然提釋憲」：難道會坐以待斃嗎？

柯文哲回籠戰犯是哪個女人？

與黃揚明拍桌互嗆走人？　凌濤回應了

快訊／7退役軍官收中國金援成中共內應　顧立雄回應了

更多熱門

相關新聞

民主失控的管理　從一場「新瘟疫」學到了什麼？

民主失控的管理　從一場「新瘟疫」學到了什麼？

民主走向失控，已經像一場新的瘟疫，在許多包括成熟和新興的民主國家流行。連美國這樣以其高度妥協、商談的柔性民主，過去兩百年給世界示範的一種難以複製的體制，曾幾何時，暴徒攻進國會的電影情節都已真實上演，這次如非由「美國再度偉大」的川普全面勝選，爆發第二次內戰都不能排除，但所有的道德包裝至此也已卸光，剩下的差不多就是赤裸裸的國際強權和國內的寡頭壟斷。

柯建銘告徐巧芯妨害名譽　北檢將分案

柯建銘告徐巧芯妨害名譽　北檢將分案

遭威脅斷手腳　苗縣議員陳光軒：情勢愈來愈嚴重

遭威脅斷手腳　苗縣議員陳光軒：情勢愈來愈嚴重

警消年改獨厚這族群　銓敘部遺憾：退撫公平對待原理完全喪失

警消年改獨厚這族群　銓敘部遺憾：退撫公平對待原理完全喪失

與黃揚明拍桌互嗆走人？　凌濤回應了

與黃揚明拍桌互嗆走人？　凌濤回應了

關鍵字：

罷免國民黨民進黨賴士葆柯建銘吳思瑤蔡易餘倒閣

讀者迴響

熱門新聞

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

快訊／邱軍撞死運將　經紀公司聲明怒了！

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？　「司機曝對話內容」

北市狼警性侵女兒348次！噁喊「寶貝」想用房產換原諒

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

邱軍確定在基隆看守所過年！搭囚車畫面曝

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面