國民黨擬成立罷免指揮總部「立委議員一起罷」　綠黨團：這才是惡罷

▲民進黨團時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於民進黨團總召柯建銘喊出雙罷，藍營也反擊要罷免38席區域綠委，更傳出將成立「罷免指揮總部」，罷免民進黨立委，甚至擴大戰線，連縣市議員一起罷，而綠委吳思瑤跟其議員子弟兵黃守達等人就被鎖定。民進黨團幹事長吳思瑤今（8日）痛批，自己長期在第一線政治攻防，被當作眼中釘可以承擔，但這些努力問政的地方議員，因為是吳思瑤子弟兵就要拖下水，這不是惡罷什麼才是？綠委蔡易瑜也表示，但藍白有62席可依法發起倒閣，大家一起來重選，民進黨38席全數奉陪。

吳思瑤表示，現在進行中的罷免連署案都是民間團體、公民朋友自動自發串聯，這麼冷的天大家感受民意沸騰，這是人民意志展現，以政黨之姿率先點名罷免立委的是國民黨，自己是當事人，印象深刻，每天都收到很多選民打氣加油，國民黨北市黨部主委多久以前就指名要罷免吳思瑤跟吳沛憶？以政黨芝姿率先發動罷免的是國民黨，以罷制罷、完全不問專業，只要報復性罷免的就是國民黨。

吳思瑤指出，今天媒體斗大標題，國民黨不只要惡罷還要成立罷免總部，國民黨的罷免完全是報復性立場，惡罷更是亂罷，罷免是憲法賦予人民的珍貴權利、重新審視民代的專業性，是人民意志展現，但國民黨惡罷完全是政治手段，國民黨罷免指揮總部已經準備成立。

吳思瑤表示，自己出身幕僚，努力栽培年輕世代投入政治工作，新北市議員戴瑋珊、台中市議員黃守達等人，國民黨不明究理點名這些人做罷免目標，國民黨不只鎖定立委，連不相干的議員都要罷，自己長期在第一線政治攻防，被當作眼中釘自己可以承擔，但這些在縣市議會努力問政的議員，因為是吳思瑤子弟兵就要拖下水，這不是惡罷什麼才是？這就是國民黨。

民進黨團書記長蔡易餘表示，國民黨說要罷免民進黨38席區域立委，罷免目的就是國民黨要搶回席次，重選還是要有選舉過程，建議國民黨，如果要發動38席罷免，就依照憲法權利可以發動倒閣，總統可以解散國會，大家一起來重選，民進黨38席全數奉陪，願意跟國民黨再來重選。

蔡易餘也點出，看起來國民黨又要轉彎，民進黨中間沒有任何雙標，黨團不可能對自己的行政院長發動倒閣、票數也不夠，但藍白有62席，只要發動倒閣就可以達到罷免38席的目的，幹嘛要繞一大圈？