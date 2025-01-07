從數字看「以罷制罷」！藍營鎖定雙北4綠委　吳思瑤是頭號目標

▲藍營點名4位綠委罷免名單。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

記者郭運興／台北報導

藍綠在立法院嚴重對峙，民進黨立法院黨團總召柯建銘揚言要罷免41席藍委，國民黨也不干示弱要「以罷制罷」反制，所以雙北綠委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸四人都因仇恨值、個人爭議、得票差距小等因素遭藍委鎖定，若從2024的投票結果分析4人的處境，一旦真的啟動大罷免潮，仇恨值最高的吳思瑤將是藍營頭號目標。

柯建銘4日召開記者會拋出「雙罷」想法，他表示，民進黨不只要罷免韓國瑜，還有41位區域立委，因為這些人存在對台灣一點意義都沒有，現在是朝小野大危機時刻，綠委的人數無法撼動藍白合作賣台行為，必須喚醒民意，罷免聲音已經響徹台灣雲霄，這個時刻一定會到來。

柯建銘出狂招，激起藍營的義憤填膺，國民黨將正面迎戰，且定調「以罷制罷」，藍委王鴻薇更直接點名台北市綠委吳思瑤、吳沛憶、新北市綠委蘇巧慧、張宏陸等四人為罷免對象。

罷免不同於選舉，是屬於仇恨動員的負面選戰，所以當選者的得票數與落選者的得票數差距越小，就越容易成為罷免的目標。

攤開2024立委選舉投票結果來看，台北市第一選區當選的民進黨團幹事長吳思瑤，雖與國民黨推派的張斯綱差距高達2萬多票，但當時因為藍軍分裂，新黨的侯漢廷以無黨籍身分投入選戰，一舉獲得2萬8510票，三腳督的局面，才讓張斯綱飲恨，藍營正是看準罷免一役三腳督情況不再，吳思瑤本身仇恨值又高，只要藍軍團結，拿下吳思瑤不是難事，所以國民黨立委羅智強不諱言，吳思瑤是藍營頭號要罷免的人。

台北市第五選區的民進黨立委吳沛憶，也是同樣情況，當年她與國民黨推派的鍾小平差距9千2百票，但那時因為「挺柯文哲」的于美人以無黨籍身分參選，獲得3萬8913票，一旦啟動罷免，藍白合作，吳沛憶也會面臨苦戰。

另外，新北第五選區的民進黨立委蘇巧慧，與國民黨推派的洪佳君有1萬5千票差距，在四人中差距算是大的，罷免有一定難度，但她已宣布投入2026新北市長選戰，若能在罷免戰挫一挫蘇巧慧的銳氣，對藍營未來新北市長選舉必然大有俾益；而新北第六選區的民進黨立委張宏陸，雖然他只贏國民黨林國春4195票，因為差距甚小，所以成為目標，不過他的仇恨值並不高，想罷免他恐有一定難度。

▼民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）