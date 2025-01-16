反詐媒體宣傳費遭砍　內政部憂：等於是向詐騙集團投降

▲內政部次長馬士元出席「114年中央政府總預算相關說明」記者會。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

內政部次長、打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元今（16日）表示，目前被提案刪減所有有關詐騙、反詐騙相關的媒體宣傳經費，等於是向詐騙集團投降，這是一個非常令人擔心的事情。馬喊話，希望立法院能讓預算保留，讓跟詐騙集團宣戰的工作能持續下去。

馬士元說，內政部基於警察、消防全國的安全以及國土跟住宅政策，在過去這麼長一段時間從來沒有這麼大幅度的提案預算刪減，這對國家的內部安全來講，是一個很大的挑戰。

馬士元表示，不希望全國民眾或是消防人員因為這樣的刪減，多留一滴血甚至喪失寶貴生命，呼籲委員們能全數保留在消防這塊的資源需求。

另外，馬士元說，警察業務方面最重要的就是打擊犯罪跟預防詐騙，尤其是詐騙案，最近有非常多的說法，甚至有人說越打越詐，這是對全國司法人員跟警察人員的污名化，「目前的狀況是不打更詐，所以政府在做的任何工作，都是在跟詐騙集團賽跑」。

馬士元直言，目前被提案刪減所有有關於詐騙、反詐騙相關的媒體宣傳經費，等於是向詐騙集團投降，這是一個非常令人擔心的事情。

根據去年11月TVBS民調中心的民調，超過8成7的民眾認為打詐的宣傳不能停止，如果把這樣的預算拿掉，表示詐騙集團有更多翁間可以進化、詐騙民眾，所以投放廣告跟詐騙集團對抗，這是必須要做的事情。

馬士元提到，過去警方曾偵辦過一起詐騙案，發現詐騙集團在半年內投放了2.5億的廣告詐騙全國民眾，但是政府僅編列2.3億反詐騙預算，現在這個預算可能會消失掉，希望立法院能讓這樣的預算保留，讓跟詐騙集團宣戰的工作能持續下去。