在野黨喊刪台電千億撥補　郭智輝：財務會大受打擊

▲經濟部長郭智輝出席「114年中央政府總預算相關說明」記者會。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

立院朝野黨團目前正積極協商114年度總預算，針對在野黨揚言刪除撥補台電公司的2000億補助，經濟部長郭智輝今（16日）重申，撥補台電是為穩定民生電價，過去3年台電已吸收2800億元的電價成本，雖然電價是否調整是由電價審議委員會決定，但若撥補經費遭刪除，台電的財務勢必大受打擊。此外，節能家電補助也受到影響，民眾權益也將受損。

經濟部長郭智輝說，產業界非常擔憂不理性的預算刪減跟凍結，將影響台灣的經濟發展，昨天看到工總、中小企業總會還有一些產業工會都罕見發聲，顯示輿論譁然，大家都擔心會影響台灣的經濟民生。

郭智輝指出，從大的科技產業發展或是到機車行的轉型，都是經濟部投入預算支持的重點，但是如果沒有國會的預算支持，國家經濟發展勢必受到影響，像是直接要求凍結70%的業務費，讓公部門在辦理重大業務像是促進投資、發展科技產業的科專計劃，都會有重大衝擊。

接著郭智輝說，直接影響人民生活的，如再三說明的補助台電的1000億元，是用在民生電價的穩定上。2022年到2024年，台電已經吸收民生電價成本超過2800億，民生電價一度電2.7元，到現在的成本，一度電就差一塊錢，這樣的撥補預算，是在補貼過去1400萬戶的民生用戶，補貼全民。

「很多人問，如果台電拿不到1000億，會不會漲價？」郭智輝說，電價是審議委員會決定，但台電的財務勢必會受到很大的打擊。

此外，郭智輝還說，總預算遲遲無法通過，業務費受到凍結，會直接影響民生，尤其是強化用水韌性的連通管調度工程，還有各縣市治水的流域治理改善計劃，這些都直接影響民生預算。

郭智輝說，預算大砍也會影響到台灣的升級轉型，2025年有兩大工作需要執行，包括中小微企業升級轉型計畫，但是經濟部的預算中，支持中小企業融資的信保基金撥補預算被刪掉8億，中小企業的轉型運用、補助廠商分散以及開拓市場的計劃也都被刪減，對167萬家的中小企業是年前最壞的消息。

另外一個，則是推動深度節能計畫，直接被刪掉100億元，讓願意配合做深度節能的產業跟用戶，還有購買節能家電的民眾，也都將受到影響。