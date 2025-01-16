卓榮泰批朱立倫指點預算　黃國昌酸：賴清德也一天到晚指指點點

▲立法院民眾黨團召開「蔡英文做得到，賴清德辦不到？賴政府無能，只會造謠」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院藍白兩黨大砍中央政府總預算，國民黨主席朱立倫點名砍光台電2000億撥補經費及大內宣預算，使行政院長卓榮泰今（16日）質疑，朱對台電預算、媒宣費指指點點，難道又想回到黨國時代，用黨來指揮一切？對此，立院民眾黨團總召黃國昌反問，民進黨主席賴清德不也一天到晚指指點點？卓榮泰連政黨政治都不懂，還當行政院長，丟臉。

民眾黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍、立委張啓楷與黃珊珊16日下午召開「蔡英文做得到，賴清德辦不到？賴政府無能，只會造謠」記者會，痛批行政院院會後記者會，部會首長一字排開哭窮，猶如大型造謠詐騙現場。

針對朱立倫昨說不能接受全民補貼2000億給台電，使卓榮泰酸朱對預算指指點點，是想回黨國時代？黃國昌先表示，朱立倫作為國民黨主席，針對國民黨政策立場發表看法，「我都尊重，我沒什麼意見」。

隨即，黃國昌先反問媒體，「剛剛是說卓榮泰稱朱立倫指指點點？」現場媒體點頭以後，黃國昌直言，「哇！那卓榮泰可能要回去問他們自家黨主席，賴清德不是一天到晚在直指點點嗎？什麼叫政黨政治？卓榮泰連這都不懂，還當行政院長？這丟臉啊！卓榮泰你連政黨政治都不懂，還在當行政院長？」

黃國昌批評，「還是只有你們家的賴清德可以宣示政策、黨的立場，其他政黨通通不准？這是什麼民主的素養啊？我完全沒有辦法理解。」